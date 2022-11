Horóscopo de 9/11: veja previsões para este quarta

Data estelar: Mercúrio e Saturno em quadratura.

O Universo é um colossal sistema de distribuição de Vida, que opera mediante a tripla dinâmica de criação, preservação e destruição, ora predominando uma e outra, mas sempre as três presentes, porque é assim que as coisas são, é o procedimento da Vida enquanto se distribui.

Em nossa civilização predominam a preservação e a destruição, ora através da estrutura de pensamento que busca preservar as coisas como sempre foram, mesmo que tenham sido ruins e não haja mais como as repetir sem provocar grandes danos. Ora predomina a estrutura de pensamento que se movimenta para destruir essa estrutura de preservação. Porém, não predomina a criatividade, a necessária operação que brinde com algo que substitua o que uns querem preservar e outros destruir.

Muitos conservadores e destruidores, e poucos criadores.

ÁRIES: Os cálculos precisam ser mais realistas, para evitar que as ilusões tomem posse do lugar que deveria ser destinado ao discernimento, porque nem tudo que entusiasma a alma é um pressentimento, há ilusões também.

TOURO: Às vezes, é necessário lançar mão de alguns truques e artimanhas para se obter o que se deseja, porém, há de se tomar cuidado para que isso não se torne um hábito, porque assim os relacionamentos ficariam distorcidos.

GÊMEOS: Prefira os fatos aos argumentos, não apenas como uma regra geral a ser aplicada a todo momento, senão também particularmente a esta hora atual, em que se misturam tantas coisas contraditórias. Trabalho para o discernimento.

CÂNCER: Nem sempre há clareza suficiente para acertar na tecla, isso há de ser considerado normal e aceitável. Difícil fica aceitar que, diante da oportunidade de esclarecer, a alma se dedique a semear confusão e distorção.

LEÃO: Continuar argumentando só vai complicar o cenário, o melhor a fazer seria você se retirar de cena até as coisas se acalmarem. Continuar argumentando, mesmo que com a boa intenção de esclarecer, só vai resultar no contrário.

VIRGEM: Quando a mente é tomada pela severidade, os raciocínios se tornam intolerantes, e como resultado os relacionamentos ficam mais tensos também. Passe rapidamente por esta parte do caminho, evite se demorar nela.

LIBRA: Nada está muito claro neste momento, indicando que, talvez, seja melhor adiar as atitudes que estava prestes a tomar, aguardando a que o cenário se torne mais claro novamente, algo que acontecerá de forma inevitável.

ESCORPIÃO: Há coisas que, realmente, não seria possível modificar, e diante dessas o melhor a fazer é ensaiar uma atitude de completa aceitação. Há outras, porém, que é necessário resistir e se dedicar a transformar.

SAGITÁRIO: Aquilo que você sabe é o que há de nortear suas atitudes. Aquilo que você sabe, porém, não é o que você pensa saber, nem aquilo que é fruto de suas especulações interiores. A sabedoria só está nos fatos.

CAPRICÓRNIO: As pessoas se desentendem e isso provoca grandes distorções, mas são coisas que podem simplesmente passar se houver um mínimo de flexibilidade para voltar atrás, quando se percebe o tamanho do erro cometido.

AQUÁRIO: Faça sua oposição, mas cuide para isso não se tornar sistemático, porque há inúmeras coisas que sua alma faria bem aceitando, em vez de resistindo. Faça sua oposição ao que seja estritamente necessário.

PEIXES: As coisas são como são, nem sempre como você gostaria e em alguns casos diametralmente opostas às suas expectativas. Porém, o desgosto não muda nada do que acontece, apenas agrega peso à sua consciência. De forma inútil.