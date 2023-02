Horóscopo de 9/2: veja previsões para esta quinta

Data estelar: Lua míngua em Libra.

Nós não somos os personagens que com tanto cuidado e empenho vamos construindo ao longo da existência, porque apesar de esses ocuparem uma boa parte de nosso tempo, no fim do dia nos sentimos exaustos, já que por serem diferentes daquilo que experimentamos quando somos quem somos consomem nossa vitalidade em vez de nos brindar com vigor. Não somos nossos personagens, somos aquilo que nos apaixona e pelo qual fazemos o impossível para nos envolver, mas que normalmente e como um real paradoxo, isso ocupa menos tempo do nosso dia a dia.

Como se soluciona isso? Não sei! É uma tradição muito arraigada que se recusa a morrer, mas posso te dizer o seguinte, em nome de tua saúde física e mental, é bom fazer uma distinção clara entre o personagem que representas e a pessoa que realmente és.

ÁRIES: A coisa está esquentando, sua alma bem o percebe e deseja participar ativamente dos eventos, aproveitando todas as oportunidades que circularem e que, ao que tudo indica, não devam ser poucas nem pequenas.

TOURO: É tudo muito diferente de como era até não muito tempo atrás, mas a consciência humana ainda se apega a como as coisas eram antes, sem perceber que é esse apego que torna tudo confuso e as emoções muito distorcidas.

GÊMEOS: É diante de situações complexas que a alma entra no eixo, mantém a cabeça no lugar e se torna diretora da situação, em vez de vítima ou simples espectadora. Não é necessário chegar a esses extremos para isso. Melhor não.

CÂNCER: Uma vez que se sabe o que se sabe, é impossível fingir que se desconheça a realidade. Você pode buscar argumentos e justificativas atenuantes, mas nada tirará de seu coração o impacto que a verdade provoca.

LEÃO: As sementes de realizações futuras estão todas aí, e sua alma as percebe com clareza, mas para as aproveitar seria necessário fazer investimentos que, no momento, não parecem ao alcance. Não importa, continue.

VIRGEM: De alguma maneira há de se quebrar o encantamento que prende sua alma a inúmeras rotinas, todas muito importantes e vitais, mas que drenam todo o tempo e, assim, não sobra nada para se lançar a alguma aventura. Isso não.

LIBRA: Chega uma hora em que a alma precisa tomar medidas drásticas, não apenas para se livrar do que eventualmente perturba, como principalmente se dedicar com afinco a fazer acontecer o que seja desejável. Hora da verdade.

ESCORPIÃO: O dia a dia, apesar da maçante rotina, também provoca situações bastante fortes, de grande impacto emocional. É assim que se torna desnecessário buscar longe as emoções que, de fato, acontecem bem próximas.

SAGITÁRIO: Cada ação que você empreende tem um custo e esse nem sempre é avaliado com a sabedoria necessária, o que faz com que, num futuro nada distante, você chegue perto de se arrepender por ter feito o que fez.

CAPRICÓRNIO: Abra passagem, este é seu momento de pulverizar obstáculos e adversidades e os submeter à força de sua vontade. Abra passagem, considere ser este seu momento de avançar, sem importar de que maneira. Avançar.

AQUÁRIO: Para que este momento valioso não passe em brancas nuvens, fique disponível para mergulhar fundo em sua alma à procura da verdade mais visceral possível, aquela que resista a toda e qualquer justificativa.

PEIXES: Os ânimos andam bastante exaltados e não é para menos, porque o mundo está de ponta-cabeça e a maioria das pessoas ainda tenta se equilibrar num cenário que não existe mais. A dificuldade de mudar é imensa.