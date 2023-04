Horóscopo de 9/4: veja previsões para este domingo

Data estelar: Lua míngua em Sagitário.

Mesmo que decidas ficar imóvel porque nada dá certo contigo, o planeta em que existes continuará se movimentando a velocidades impraticáveis por ti, e de muitas maneiras isso te afetará e não conseguirás cumprir tua decisão, e em algum momento te erguerás e andarás.

Sacode a poeira de teu desânimo, sê implacável com ele, porque a Vida que te anima continua disponível, não importando teus argumentos e justificativas bem articuladas para explicar que ela, a Vida, tem sido injusta contigo, te castigando dessa ou daquela maneira.

A Vida não é justa nem injusta, mas imparcial, não toma lados, porque ela sustenta a tudo e a todos de uma maneira que nossa limitada e parcial inteligência não consegue apreender. Mais vale se entregar a ela com absoluta confiança.

ÁRIES: A generosidade é um sinal de que as coisas estão melhorando, de que há mais para compartir com as pessoas próximas e distantes. Tudo isso representa uma onda de expansão, abra seu coração e compartilhe bons sentimentos.

TOURO: Ainda que você tenha dúvidas atrozes sobre o futuro, e que isso aperte sua garganta, mesmo assim é importante continuar depositando um voto de confiança no mistério da vida, que tantas vezes beneficiou você. Aí sim!

GÊMEOS: Tudo que de melhor sua alma pensa fazer neste momento requereria a ajuda de outras pessoas, cada uma com seu entendimento da realidade e com a eficiência de seu ofício. Difícil reunir pessoas, mas isso está disponível.

CÂNCER: A sorte não sorri aos preguiçosos, mas àqueles que continuam fazendo tudo que estiver ao alcance, mesmo quando não se percebe resultado algum. Continue em frente sem olhar aos lados nem fazer nenhuma comparação.

LEÃO: Ampliar os pontos de vista é um ingrediente essencial para você se adaptar positivamente às mudanças que se operam no mundo Nada mais será como antes, esta é uma certeza, o problema é como se adaptar ao mundo novo.

VIRGEM: É pouco o que se pode fazer agora, mas o momento é promissor assim mesmo. É só uma questão de ir fazendo o que estiver ao seu alcance, sem perder de vista os sonhos maiores que motivam verdadeiramente sua alma.

LIBRA: Quando o bem-estar das outras pessoas puder ser celebrado com a mesma intensidade com que você celebraria o próprio, então e somente então sua alma poderá considerar que trilha um caminho verdadeiramente espiritual.

ESCORPIÃO: Inúmeras potencialidades estão envolvidas no momento atual, e são tantas que isso pode provocar certa distração em sua alma, ao ponto de nada ser decidido e o momento passar em brancas nuvens. Melhor isso não.

SAGITÁRIO: Empreenda o que estiver ao seu alcance, sem tentar dar um passo maior do que a perna, porque apesar de sua natureza aventureira preferir isso, este é um momento que não requer acrobacias ou manobras perigosas.

CAPRICÓRNIO: Aproveite o movimento extrovertido para renovar os laços e estabelecer contatos novos, se possível. Nem sempre sua alma está disposta a sair de si e se lançar à aventura de fazer contatos novos. Aproveite.

AQUÁRIO: É tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo que de vez em quando dão umas vertigens estranhas, como se a alma estivesse perdendo o controle de tudo. Talvez seja isso mesmo, mas não é necessariamente algo negativo.

PEIXES: Desde que você faça tudo que estiver ao seu alcance para progredir material e espiritualmente, pode contar com a garantia dos mistérios da vida, que continuam provendo na mesma medida de seus esforços.