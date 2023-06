Horóscopo de 9/6: confira as previsões

9.6.23

AGORA É OFICIAL!

Data estelar: Mercúrio e Netuno em sextil.

Enquanto nossa humanidade continuar sonhando e buscando força nos seus sonhos haverá também esperança, e sempre haverá esperança porque os sonhos são uma ferida incurável e permanente da "Matrix", e sem importar quão sofisticados sejam os "sistemas" de domínio e opressão que nossa humanidade tenha inventado para instituir a normalidade do maltrato mutuo que caracteriza os relacionamentos sociais, ainda assim nossa humanidade eterna e divina continua renascendo, sempre.

A "Matrix" é artificial e, como tudo o mais que é artificial, tem prazo de validade, que quando vence parece que nada demais aconteceu, mas em seu interior a degradação evolui inexoravelmente.

Agora é oficial! Quem apostar em que haverá continuidade do sistema de opressão de nossa humanidade, apostará em sua própria derrota.

ÁRIES: Sonhar é sempre bom, será? Sonhar é realmente bom, porque conecta a alma a outros mundos, porém, às vezes esses mundos são de fantasia e se a alma fica tempo demais neles perde o contato com aquilo que pode ser feito.

TOURO: Há pessoas de todos os tipos e cores, assim como também os interesses que as motivam são diversos e, em muitos casos, discordantes entre si. Tenha clareza sobre o objetivo que persegue para escolher as pessoas certas.

GÊMEOS: Uma vez que você tomar a iniciativa que tem em mente, não haverá como voltar atrás depois. Procure aceitar a inevitabilidade da cadeia de fatos antes de colocar em prática. Vale a pena elaborar estratégias melhores.

CÂNCER: Amplie seus pontos de vista, procure, neste momento, se atrever a pensar as coisas que acontecem se colocando no lugar das pessoas que participam, em vez de as julgar e criticar com sua maneira peculiar de pensar.

LEÃO: Apesar do temor de ter feito escolhas erradas e agora não ter a opção de voltar atrás, você verá, na prática, que o medo faz profecias infundadas, que não se concretizam. Continue em frente e não atenda ao medo.

VIRGEM: As boas ideias das outras pessoas devem ser assimiladas e honradas, porque representam saídas e soluções que, de outra maneira, não estariam disponíveis. Cuide para que a inveja não obnubile a situação.

LIBRA: É preciso temperança para conseguir reunir todos os ingredientes da atualidade e os fazer funcionar em harmonia. A temperança inclui um tempo de muito caos, porque de outra maneira sua alma não entenderia a necessidade.

ESCORPIÃO: É possível o entendimento, mas para isso sua alma precisa fazer concessões, porque neste momento o entendimento possível se constrói em torno das necessidades das pessoas com que você se relaciona. Em frente.

SAGITÁRIO: Prefira a simplicidade, porque não apenas ela dará menos trabalho quanto também você verá que não teria dado tempo para realizar planos mais sofisticados. Prefira a simplicidade, nela há tudo que você precisa.

CAPRICÓRNIO: Com pouca coisa é possível ter lindas experiências. Observe melhor tudo que há ao seu redor, aproveite tudo que você já tem em sua casa ou lugar de trabalho, porque há potencialidades que ainda não foram exploradas.

AQUÁRIO: Aproveite os momentos de ternura e suavidade que acontecem espontaneamente, porque esses são refresco para a alma, que a maior parte do tempo precisa transitar por um terreno árido, de dilemas e incertezas.

PEIXES: É insuficiente se regozijar pensando coisas maravilhosas, é preciso fazer coisas maravilhosas, participar de experiências em que, como protagonista, você faz acontecer situações que marcam e emocionam. Aí sim!