Horóscopo de 9/8: veja previsões para esta terça

Data estelar: Lua cresce em Capricórnio.

Apesar de todas as abominações que nossa humanidade perpetra o tempo inteiro, não temos razão para condenar o reino inteiro, mesmo porque em matéria de comissão e omissão, todos contribuímos para a construção e sustentação desse mundo que nos horroriza. Alguns oprimem e cometem crimes ativamente, enquanto outros vão se omitindo de os combater, porque sempre têm coisas mais importantes e pessoais para fazer.

A confiança de haver uma dimensão superior à qual podemos e devemos nos aproximar através do amadurecimento e da conquista de sabedoria é bastante rara nos tempos atuais, porque não vemos os seres espirituais, e assim o ardor que motiva a melhoria mingua e se torna escasso.

Ainda assim, nos condenarmos mutuamente só perpetua o horror, ao passo que, aos nos olharmos com compreensão fraternal, a magia acontece.

ÁRIES: As pequenas coisas, os avanços sutis, porém, firmes, tudo isso precisa ser celebrado, ainda que a sombra da opressão continue pairando sobre você. De pouco em pouco tudo será superado, mas é bem de pouco em pouco.

TOURO: Procure prestar um pouco mais de atenção ao efeito que suas palavras exercem sobre as pessoas que as escutam, porque assim você mudará o foco e, em vez de falar para você, falará para que as pessoas entendam.

GÊMEOS: Apesar dos sustos que o mundo anda provocando em todas as pessoas, porque subvertem os planos e provocam distúrbios, além da angustiante incerteza, mesmo assim você terá motivos para celebrar certo avanço.

CÂNCER: Ainda que o mundo continue na rota inexorável da loucura generalizada, e que isso afete vários de seus planos, você não precisa se render a essa condição, mas continuar depositando confiança nos seus princípios.

LEÃO: Há horas em que só o silêncio seria capaz de comunicar o que se pretende deixar claro, porque se você se engajar em qualquer tipo de conversa esclarecedora, o tiro sairia pela culatra. É uma escolha a ser feita.

VIRGEM: Bons relacionamentos são como salva-vidas, pessoas às quais você pode recorrer quando precisa de ajuda. Por isso mesmo é tão importante que sua alma seja seletiva ao afirmar que tais ou quais pessoas sejam suas amigas.

LIBRA: Há dias, como hoje, em que é possível enxergar com leveza tudo que acontece, e isso faz uma diferença enorme, porque lhe brinda com maior margem de manobra para você tomar suas decisões Bom ânimo é tudo! Em frente.

ESCORPIÃO: A verdade não é relativa coisa nenhuma, essa história de relatividade é afirmada pelas pessoas que, intencional ou inconscientemente, precisam ter uma margem de manobra para dizer mentiras.

SAGITÁRIO: Há uma postura otimista que facilita e abre portas reais, mas há outra que é produto de fantasias que, se a sua alma insistir em se agarrar a elas, com certeza complicarão ainda mais o momento. Melhor isso não.

CAPRICÓRNIO: Ajude as pessoas a serem ajudadas, mas cuide para que sua ajuda não caia como um balde de água fria sobre elas, lhes provocando decepção a respeito dos objetivos que elas perseguem. Cada quem com seu caminho.

AQUÁRIO: As diversas potencialidades que atiçam seu coração neste momento precisam ser estudadas com carinho, porque uma coisa é o entusiasmo das visões futuras, outra diferente é trilhar o caminho que levará sua alma até lá.

PEIXES: É possível garantir muito regozijo e divertimento, mesmo que as ações que você tenha de executar não sejam totalmente apropriadas para isso. As circunstâncias você não escolhe, mas seu estado de ânimo é uma opção.