Horóscopo de domingo (10/10): Trabalhar para superar o desânimo

Data estelar: Lua cresce em Sagitário.



Sem importar o tamanho do teu desânimo nem tampouco a validade dos argumentos que usas para justificar tuas decepções, e mesmo que tenhas decretado interiormente que viverias em sinal de revolta contra tudo que está aí, a Vida de tua vida te infundirá ânimo e olharás à tua volta com o olhar de quem percebe beleza e harmonia, e te dará vontade de te lançar a novas experiências. Assim é a história de todos os indivíduos e, portanto, a história de nossa humanidade também. Não importa o quanto nos desanimemos, tudo em nossa constituição se movimenta para superar esse estado triste de corpo e alma, em alguns casos demorando mais para fazer efeito, mas, inevitavelmente algo nos alça do pântano em que nos metemos para nos mostrar a Graça que conecta tudo e todos, numa imensa coreografia infinita e infinitesimal.



ÁRIES: Em termos de relacionamento, tudo há de ser vivido e passado a limpo, porque as coisas que vão ficando para trás se transformam em pontas soltas que, com o tempo, se tornam chicotes a fustigar sua alma. Melhor não.



TOURO: Por enquanto, você precisa apenas viver o que acontece, para, só depois, quando entender melhor tudo que está em jogo, se dedicar a tomar decisões e iniciativas. Há horas em que só vale viver e experimentar, nada mais.



GÊMEOS: O espírito de jogo se faz presente e sua alma se coça inteira para apostar em algo ou em alguém. É importante se lançar à experiência de vida com alegria e atrevimento, porque só assim se torna possível avançar.



CÂNCER: Sua alma experimenta a urgência de dominar o espaço que considera ser seu território, mas acontece que esse mesmo território é disputado por outras pessoas, e aí você sabe o que vai acontecer, não sabe? Uma pequena guerra.



LEÃO: Os atritos que acontecem no dia a dia são aceitáveis, mas se de alguma maneira se tornam parte da rotina, então sua alma terá de fazer alguma coisa prática para os diminuir de frequência e intensidade. Normalizar.



VIRGEM: O senso de dever cumprido é insubstituível, brinda com conforto e segurança. Pode ser que você tenha deixado algumas pontas soltas, porém, mesmo assim há margem para ter esta experiência satisfatória. Aproveite.



LIBRA: Agora dá para perceber o resultado de tudo que foi feito de maneira atropelada, mas que na hora de fazer, parecia a melhor coisa do mundo. Só que não! Lembre-se de sempre respirar fundo e refletir antes de agir.



ESCORPIÃO: A hora de expressar tudo que você sente e experimenta, com certeza não é agora. Porém, você há de cuidar para encontrar outra hora, auspiciosa, para se livrar dos sentimentos internos, e não virarem ressentimentos.



SAGITÁRIO: Quando as coisas não são bem explicadas, cada pessoa entende o que quer, e depois, você briga com elas porque não entenderam o que você queria. Isso é algo que precisa ser administrado com um pouco mais de sabedoria.



CAPRICÓRNIO: Agora é a hora em que sua alma se aproxima bastante do que pretende, mas, talvez, uma vez chegando lá descubra que na imaginação tudo parecia muito melhor do que na prática. Não importa, siga em frente mesmo assim.



AQUÁRIO: A resistência que você experimenta não há de ser encarada como algo surpreendente. Surpreendente seria que as verdades ditas fossem acolhidas sem resistência. O mundo é como é, não dá para o mudar do dia para a noite.



PEIXES: Veja, se acalme, e enfrente tudo que acontece, porque neste momento de sua vida convergiram tantas coisas ao mesmo tempo que sua alma não consegue saber se está tudo certo, ou se é certa sua entrada ao inferno.