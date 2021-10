Horóscopo de domingo (3/10):

Data estelar: Mercúrio e Júpiter em trígono; Lua míngua em Virgem.

O pouco que fizeres hoje, mas bem feito, será o tanto de perrengue de que te pouparás no futuro. Já ouviste dizer que um grande caminho começa com o pequeno e primeiro passo, mas se não te dedicas a passar para a prática os provérbios, esses te congestionarão a alma. Procura esquecer que hoje é domingo e, em vez de tomar todo o tempo para descansar, reserva algumas horas para começar a tomar atitudes práticas que desenhem o roteiro que aproximará tua alma às projeções que a imaginação faz do futuro. Não precisas acertar tudo com uma grande tacada, o que tu precisas é ir dominando cada ação prática para não ter de repetir depois. Esse é o método simples de qualquer realização, o complicado consiste em nada fazeres hoje nem amanhã e, procrastinando, um dia acordares com o céu desabando sobre ti.

ÁRIES: Arrume tudo que estiver fora do lugar, tome o dia para jogar fora as coisas que não são mais necessárias e que, inclusive, poderiam ser úteis para outras pessoas, mas não a você. Arrume o exterior e o interior também.

TOURO: No meio de tantas coisas absurdas que acontecem por aí, sempre sua alma encontrará o refúgio da beleza, do bom humor e das situações leves e divertidas que servem para nutrir e a vida continuar valendo a pena.

GÊMEOS: Colocar ponto final em algumas questões proveria sua alma com um prazer indizível. Mesmo que essa opção pareça remota demais para ser verdade, ou ser factível, se aproximar a ela já brindaria com esse tipo de prazer.

CÂNCER: Ao seu redor há muitas coisas disponíveis que poderiam lhe brindar com o regozijo que sua alma é tentada a buscar longe Longe é um lugar que complica o que poderia acontecer facilmente no seu ambiente próximo.

LEÃO: Ainda que não esteja acontecendo nada que, praticamente, traga regozijo a você, mesmo assim seus próprios pensamentos parecem se compor de tal maneira que a leveza começa a circular pela sua alma, renovando o ânimo.

VIRGEM: Agora você pode tomar as iniciativas que nos dias anteriores não encontravam o clima certo para serem postas em marcha. Não se importe com o fato de ser domingo, o céu não funciona dentro do almanaque terrestre.

LIBRA: Se as pessoas não andam lá essas coisas, então evite toda e qualquer companhia, preferindo tomar distância e se encerrar nos assuntos que lhe provoquem leveza e regozijo, porque esses sempre estarão disponíveis.

ESCORPIÃO: Mesmo que haja desacertos e que seja impossível os consertar de imediato, ainda assim você pode reservar este dia para se dar alguns prazeres e, assim, renovar seu ânimo para, depois, continuar a luta. Em frente.

SAGITÁRIO: Fazer hoje o que estaria programado para amanhã, por que não? Se houver boa disposição e nada melhor a fazer, ocupe seu tempo produtivamente, sendo indiferente ao fato de que hoje deva ser dia de descanso.

CAPRICÓRNIO: Use o tempo de hoje para passear, mesmo que sem rumo fixo. Andar à toa por aí fará você absorver uma qualidade de energia de vida que, de outra maneira, seria difícil sintonizar. Experimente, você vai gostar.

AQUÁRIO: Para sentir que a vida continua valendo a pena, às vezes é necessário sair do casulo e se arriscar um pouco, porque, assim, com um choque de adrenalina, você percebe com mais clareza a mão carinhosa da vida.

PEIXES: Sem importar a quantidade nem a intensidade dos perrengues, a leveza da alegria circula de qualquer forma, indiferente a quaisquer impedimentos. Aproveite essa circulação para refrescar e nutrir sua alma. Aí sim.