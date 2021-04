Horóscopo de domingo: É impossível repetir o mesmo erro e obter resultado diferente

Data estelar: Mercúrio e Vênus em quadratura com Saturno; Lua cresce em Libra.

Quando tudo estiver dando errado e a tentação de chutar o balde te parecer irresistível, procura te lembrar de todas as vezes em que estiveste na mesma situação e mandaste tudo ao inferno. Se tivesse dado certo então, não estarias aqui e agora na mesma situação. Por que não fazer diferente dessa vez? Honra a criatividade, que é a essência de tua humanidade, e inventa algo diferente dessa vez, nem que seja para te aventurar num novo território. É impossível repetir o mesmo erro e obter um resultado diferente, só o ser humano é capaz de se iludir com que, pela força do pensamento positivo e da magia do entusiasmo, poderia repetir o mesmo erro e obter um resultado diferente. Para tua vida ser diferente e melhor, és tu que precisas ser diferente e melhor.

ÁRIES: Neste momento de conclusões e novos começos, seria interessante você consolidar o aprendizado interior diante de tudo que aconteceu e que precipitou as mudanças intempestivas. Há erros que não devem ser repetidos.

TOURO: Nada poderia ser resolvido assim, de repente e de uma tacada só. O cenário se tornou muito complexo e isso há de ser levado em conta de forma realista, sem desanimar exageradamente, nem tampouco cantar vitória.

GÊMEOS: Pouca coisa útil poderia ser feita de imediato e, na verdade, seria melhor deixar para depois qualquer atitude da qual você esperaria resultados muito específicos. É que o cenário está muito embaralhado agora.

CÂNCER: Você terá de tomar uma atitude que parece impossível, evitar perder a paciência e explodir. Em algum momento, isso até terá cabimento, mas em geral, se você evitar a explosão, ganhará tempo para uma atitude melhor.

LEÃO: Sua alma já viveu dias melhores e, tenha certeza disso, esses retornarão com fanfarra suficiente para celebrar. Porém, é necessário passar por este momento cheio de obstáculos e dificuldades. Faça isso com elegância.

VIRGEM: Quando achar que não aguenta mais o que acontece, descobrirá que ainda é capaz de suportar mais um pouco. Isso não é masoquismo, mas resiliência. Procure entender melhor tudo que acontece, entender com o coração.

LIBRA: Enfrentar de peito aberto o que infunde medo em sua alma, nada mais e nada menos do que isso está em jogo na atualidade. Porém, não se deixe convencer pela apreensão, apenas siga em frente. Tudo certo, você verá.

ESCORPIÃO: Às vezes, parece que uma palavra aparentemente sábia ajudaria as pessoas, mas em muitos casos é o contrário, o que as pessoas precisam é que você as ouça, para se sentirem acolhidas e compreendidas. Consegue fazer isso?

SAGITÁRIO: Nada que você fizer com a alma desprovida de compreensão ampla e amorosa poderia dar bons resultados, porém, há paixões viscerais em manifestação, que obscurecem qualquer tipo de entendimento mais profundo.

CAPRICÓRNIO: Perder momentaneamente o juízo é mais comum do que se imagina, porque ninguém pensa que isso possa acontecer consigo mesmo, sendo sempre uma coisa que acontece às outras pessoas. Mas acontece com todas.

AQUÁRIO: Apesar de todos os perrengues que se manifestam ao mesmo tempo, você precisa manter a cabeça no lugar e amarrar toda e qualquer ponta solta que surgir agora, para evitar ter de voltar sobre isso no futuro. Aí sim.

PEIXES: Apenas siga em frente, porque, ainda que a apreensão fale mais alto, isso é temporário e não significa que o porvir seria denso e degradante. Nada disso! Continue em frente porque ainda há muito jogo por aí.