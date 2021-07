Horóscopo de domingo: tuas ideias precisam de ordem

Data estelar: Mercúrio ingressa em Câncer; Lua cresce em Leão.

Tuas ideias precisam de ordem, requerem que tu lhes outorgues forma, assumindo o papel de uma divindade dando origem a um novo Universo. É no mundo das ideias que começa o processo de realização e, agora, é o momento certo para colocar ordem nos arquivos mentais. Usa os instrumentos que mais apreciares, a escrita, o rascunho, desenho, dança, esporte, mas fica ciente de que esses devem ser apenas isso, instrumentos que propiciem que tu outorgues ordem às tuas ideias, as formalizando em frases sintéticas. O exercício da síntese é fundamental e, para isso, te proponho uma prática, para que aprendas a sintetizar. Faz o seguinte, escreve teu epitáfio, resume numa pequena frase a tua vida inteira, a ideia que sirva para expressar o que fizeste enquanto respiraste entre o céu e a terra. Um ótimo exercício de síntese.

ÁRIES: Mude os móveis de lugar, hoje é um dia interessante para dar uma arejada aos espaços onde você passa uma boa parte do tempo. A mudança dos objetos servirá ao propósito de fazer circular uma energia renovada. Aí sim.

TOURO: As palavras que você usa podem ser apropriadas do seu ponto de vista, mas como elas são dirigidas a outras pessoas, seria interessante que você começasse a prestar mais atenção ao impacto que elas causam. Retificações.

GÊMEOS: Prefira o movimento, porque a quietude, apesar de acenar com descanso e tranquilidade, tende a avivar os pensamentos ansiosos, ao passo que, se você preservar a dinâmica do movimento, tudo continuará leve.

CÂNCER: Nem sempre as palavras vêm à mente na hora em que são necessárias. Por isso, tente manter sempre um bloco de anotações por perto, para que não escape nenhuma ideia sem ser registrada, que servirá depois de referência.

LEÃO: Longas e sinceras conversas com sua própria alma hão de ser desenvolvidas, para ganhar esclarecimento e lucidez, porque, só essas condições serão eficientes para sair das enrascadas em que você andou se metendo.

VIRGEM: As pessoas que você precisa aproximar neste momento não são aquelas habituais, mas algumas que normalmente não serviriam a você de referência. Ande um pouco à esmo por aí, e observe as pessoas com novos olhos.

LIBRA: Você não precisa e nem deve colocar todos os ovos na mesma cesta, mas dividir seus recursos e movimentos de tal maneira, que sejam criadas alternativas, caso alguma de suas intenções não traga o resultado desejado.

ESCORPIÃO: Suas razões merecem ser ouvidas, mas só pelas pessoas que as puderem compreender, porque só se pode convencer alguém que tenha abertura para isso, senão, tudo vira uma briga de loucos. Sua alma não quer isso.

SAGITÁRIO: Há assuntos que merecem ser investigados, para que sua alma não se enrede em histórias fantásticas e aparentemente críveis, mas que são produto de paranoia. Separe o joio do trigo, só assim se conhece a verdade.

CAPRICÓRNIO: Alguns conflitos merecem acontecer, porque servem de ponto de partida para as retificações que todo relacionamento deve ter, caso as pessoas envolvidas tenham real interesse em continuarem se relacionando.

AQUÁRIO: São essas pequenas delícias da vida cotidiana que fazem toda a diferença nos relacionamentos, porque, se tudo é deixado no automático, com certeza afetará negativamente a dinâmica entre as pessoas envolvidas. Atenção.

PEIXES: Expresse seus sentimentos com a maior clareza possível, para que ninguém tenha de decifrar enigmas misteriosos na tentativa de conhecer sua realidade. Nem sempre é positivo você se esconder por trás de mistérios.