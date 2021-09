Horóscopo de quarta: Por uma vida menos ordinária

Data estelar: Lua míngua em Câncer.

No fundo, tu sabes que não nasceste entre o céu e a terra para viver uma vida ordinária, sem sabor, sem a intensidade de eventos que mobilizem tuas emoções e te levem a um grau de envolvimento em que não exista dúvida, dilema, questionamento ou ambiguidade. Na superfície, porém, de muitas formas te cansaste de esperar por esse acontecimento e foste te adaptando a essa normalidade sem sabor, mas não sem resistência, porque tu a abominas, tu sabes que não nasceste para isso. É importante que continues nutrindo as visões em que te encontras no cenário perfeito, com a companhia que te sirva de referência e suporte para mostrares teu melhor, recebendo apreço. Mais importante ainda é que não fiques esperando que isso te aconteça, mas que o faças acontecer todos os dias, até estabilizar e consolidar esse cenário.

ÁRIES: Tantas coisas aconteceram e tantas mais irão acontecer ainda, este momento de sua vida não é comum nem ordinário e, por isso, precisa ser tratado por você com muita atenção e carinho. Os mistérios da vida se revelam.

TOURO: Seria melhor você diminuir suas expectativas em nome de evitar novas frustrações? Quanto tempo imagina você que sua alma aguentaria esse estado de coisas? Muito pouco, com certeza! Aposte alto, isso é digno de você.

GÊMEOS: O egoísmo é duramente criticado, mas, ao mesmo tempo, ninguém oferece uma mão de solidariedade quando a vida aperta e tudo se torna difícil. Certa dose de egoísmo é fundamental para a construção do próprio destino.

CÂNCER: Ainda que aquilo que você imagina agora pareça impossível de realizar, mesmo assim o exercício da imaginação valerá a pena. Procure ser livre e não ter compromisso com a realidade, porque isso é legítimo agora.

LEÃO: Imaginar mundos e fundos circulando pela sua conta bancária, isso é algo muito produtivo, do ponto de vista das fortes emoções que são mobilizadas. Porém, tornar isso um caminho consolidado não será efeito da imaginação.

VIRGEM: As tensões nos relacionamentos são oportunidades para ajustar o ritmo e vocês se entenderem melhor. Porém, até isso acontecer a tensão continuará aumentando, para não haver dúvida alguma sobre a oportunidade disponível.

LIBRA: O cenário pelo qual sua alma e corpo transitam atualmente é para lá de estranho, porque desconhecido e, além de mobilizar emoções intensas, traz pessoas com as quais você não simpatiza. Tudo isso vai se resolver.

ESCORPIÃO: O regozijo que você deseja experimentar, e para o qual sua alma se sente destinada, será muito melhor se puder ser compartilhado com pessoas que entendam você, e que sejam livres o suficiente para acompanhar.

SAGITÁRIO: A experiência de vida seria muito simples e fácil se todo mundo soubesse antecipadamente quais seriam os resultados das escolhas. Porém, a incerteza faz parte da vida humana, e é sobre ela que se tomam decisões.

CAPRICÓRNIO: Agora é um ótimo momento para fazer aqueles ajustes de relacionamento que foram sendo deixados de lado, porque eram complicados demais. Chega uma hora, que é agora, em que as complicações se tornam prioridade.

AQUÁRIO: De pouco em pouco se trilha um longo caminho. Assim mesmo você deve pensar a respeito das melhorias financeiras que sua alma pretende consolidar, pois, de pouco em pouco você estabilizará os ganhos e pagará suas contas.

PEIXES: Você não quer pouco. Eventualmente, por uma questão de se defender das contrariedades que choveram sobre sua cabeça, você pode ter diminuído suas expectativas. Porém, isso não vai durar, porque sua alma quer muito.