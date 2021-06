Horóscopo de quarta: questiona tua vocação para sofrer

Data estelar: Lua em Peixes é Vazia das 14h41 até 22h22 HB



Se os sacrifícios que tenhas de fazer te enchem de amargura, porque apresentam a ti tudo que perdes, além da ingratidão que receberás por esse ato, então te sugiro não seguir em frente, porque isso não seria sacrifício, mas autoflagelo. Usa a palavra sacrifício onde ela seja pertinente, nas experiências em que, tendo uma visão do futuro, percebas que precisas, aqui e agora, fazer manobras arriscadas, quebrando a rotina, aparando arestas, fazendo intervenções atrevidas, tudo em nome de aproximar tua visão futura a uma realidade concreta. Olha, é um equívoco afirmar que se nasce neste planeta para expiar pecados, para sofrer, para vivermos exilados do regozijo, mas esse equívoco está tão bem estruturado na linguagem da civilização, que o tornamos inquestionável. Só que não! Questiona tua vocação para sofrer.



ÁRIES: O silêncio será preferível a tudo num dia como hoje, porque assim você evitará enfiar os pés pelas mãos e, além disso, a atitude lhe dará tempo para observar com imparcialidade o andamento de tudo que é de seu interesse.



TOURO: Tudo que puder ser feito em conjunto, apesar de ser mais complicado administrar, trará resultados mais satisfatórios. Agir em conjunto é, certamente, muito mais difícil, mas dá para encontrar regozijo também.



GÊMEOS: Agora que sua alma está mais exposta, é o momento certo para aprimorar seu desempenho, sem esperar resultados imediatos, apenas fazendo isso para abrir o precedente das melhorias que serão colhidas depois.



CÂNCER: Ampliar o entendimento é preciso, porque não se pode existir com a alma encerrada em seus próprios e particulares pontos de vista. A ampliação do entendimento é a oportunidade de você aprimorar seu desempenho.



LEÃO: Os sonhos mais lindos são aqueles que podem ser arrancados do mundo das visões e transformados em realidade concreta. De início, essa proeza pode parecer impossível, mas a história comprova o quanto isso é viável.



VIRGEM: Entre aliados e adversários se constroem todos os vínculos sociais. Nem muito para lá nem tanto para cá, sua alma precisa encontrar um ponto de equilíbrio para se relacionar cordial e produtivamente com todos.



LIBRA: Para não perder de vista as oportunidades que se apresentam hoje, você precisa sair do modo automático do dia a dia e enxergar a rotina com olhos renovados. Faça o mesmo de todos os dias, mas com a devida atenção.



ESCORPIÃO: Celebre a vida somente pelo fato de você respirar entre o céu e a terra. Por um instante, deixe de lado as preocupações e perrengues e se dedique a desfrutar de tudo que está ao seu alcance. Alívio incondicional.



SAGITÁRIO: Sua alma não nasceu para ficar estacionada em situações que não andam nem desandam, não chovem nem molham. Por isso, a paciência se perde e, assim, se torna necessário colocar um ponto final nas indecisões.



CAPRICÓRNIO: As coisas que poderiam ser ditas, mas que permanecem em silêncio, acabarão sendo expostas de alguma maneira subversiva. Seria melhor que você tomasse a iniciativa nesse sentido, em vez de deixar tudo ao léu.



AQUÁRIO: Estar em segurança é algo precioso, mas não se pode viver dentro de uma bolha de proteção, porque assim você perderia algo mais precioso ainda, que é se aventurar a desbravar territórios desconhecidos. Isso é fundamental.



PEIXES: Agora é um momento propício à ação, portanto, não se acomode na realidade, mas intervenha nela de acordo com seus planos e desejos. Evite ficar esperando algo acontecer, pelo contrário, faça você acontecer.