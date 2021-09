Horóscopo de quarta: Relacionamentos também são certezas na vida

Data estelar: Lua cresce em Libra.

Dizem que a única certeza com que nossa humanidade pode contar é a morte, mas essa afirmação não resiste a uma análise minuciosa do destino humano, no qual há uma lista enorme e muito mais variada de certezas. É certeza que todo ser humano sentirá fome, tristeza, alegria, assim como também é certeza que se relacionará, seja de uma forma atrativa ou repulsiva, amando ou odiando seus semelhantes e diferentes. O relacionamento é inevitável e inerente ao destino humano, não há como nascer humano entre o céu e a terra e prescindir dos relacionamentos, porque tudo em nós funciona tendo referências, feitas pessoas, com as quais dialogamos de forma constante, seja em nossas mentes, onde se desenvolvem diálogos infinitos, ou na vida concreta. Relacionamento é uma certeza com a qual todo ser humano há de contar.

ÁRIES: Nenhuma alma ariana aprecia que lhe façam cobranças, porém, ao mesmo tempo, se você deixa pontas soltas por aí, inevitavelmente haverá quem tenha de as amarrar, o que acarretará, depois, cobranças em cima de você.

TOURO: A bola está em jogo e só resta dar continuidade, porque agora seria impertinente parar tudo e inventar de fazer outra coisa completamente diferente. Dar, até daria, mas o custo seria muito alto. Melhor não.

GÊMEOS: O jogo desempata e se anuncia um momento de maior dinamismo, sintonizado com sua maneira de agir. Aproveite enquanto dura, porque nem se pode saber o quanto durará, nem tampouco se amanhã você acertará nas decisões.

CÂNCER: Há coisas que podem ser finalizadas, sem importar que o resultado seja completamente de acordo ao que você ansiava. É hora de tocar a bola para frente, e para isso você encontra a chance, agora, de se livrar do peso morto.

LEÃO: Mude um pouco, não precisa ser muito, somente algum detalhe, nem que seja a maneira de dizer bom dia às pessoas habituais. Toda mudança significará uma semente de renovação que, com o tempo, propiciará mudanças maiores.

VIRGEM: Se você não cuida dos seus interesses, sempre haverá alguém com astúcia suficiente para se aproveitar disso. É desnecessário viver em constante tensão e atenção, mas tampouco isso significa negligenciar os deveres.

LIBRA: Ainda durará um pouco a sensação de tudo estar preso, paralisado, empatado, mas você verá o quanto o cenário mudará nas próximas semanas e, principalmente, sua disposição em relação a tudo que acontece. Momento de desabrochar.

ESCORPIÃO: Apesar de todo o movimento que acontece ao seu redor, e de tudo que você precisa coordenar simultaneamente, sua alma não se sente assim com essa bola toda. Não importa, ninguém notará seu estado de ânimo.

SAGITÁRIO: As pessoas, com certeza, complicam tudo, mas ao mesmo tempo outorgam um tempero que seria inexistente, caso você siga seu caminho contando apenas com recursos particulares. Há casos em que a complicação compensa.

CAPRICÓRNIO: Quanto mais rápido as ideias passarem para a prática, melhor, porém, também se corre o risco de a precipitação fazer com que se pratiquem assuntos que ainda não estão maduros o suficiente. Não importa.

AQUÁRIO: Se as coisas não se resolvem, pelo menos seu ânimo pode mudar, sua visão se tornar mais ampla e, assim, o que antes preocupava passa a ter um impacto muito mais leve sobre sua alma Mudar de ponto de vista muda tudo.

PEIXES: As cobranças que você fizer podem ser justas e pertinentes, mas abrem a brecha para que sua alma também seja cobrada. Tenha isso em mente, porque se não houver imparcialidade nesse jogo, haverá conflito então.