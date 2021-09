Horóscopo de quinta: Desfrute da alegria de viver pelo mero fato de viver

Data estelar: Vênus e Júpiter em quadratura; Lua Vazia a partir das 11h50 HB

Coloca em ordem tuas obrigações no período da manhã e planeja também teu regozijo para que, durante a Lua Vazia, teu ser seja tomado pela alegria, mesmo que não encontres razão para ela. A alegria é assim mesmo, desarrazoada, mas graciosa o suficiente para que, sem ela, não sintas que a vida vale a pena. Penas continuará havendo, não te preocupes com elas, estarão sempre disponíveis se sentires saudade de te atormentar, porque construíste o hábito de sofrer. Precisas, a partir de agora, te habituar à alegria, abrindo um tempo diário para ela, principalmente durante as Luas Vazias, que não te brindam com suporte para o cumprimento dos deveres, mas te outorgam liberdade para que desfrutes da alegria de viver pelo mero fato de viver.

ÁRIES: Há um tempo de transição entre um modo de encarar a vida e outro diferente. Nessa tempo de transição, o modo habitual de encarar a vida vai perdendo a graça, mas ainda não está claro qual será o futuro. É a transição.

TOURO: Aquilo que é dito reflete o que as pessoas querem que a realidade seja, mas não o que ela é. Este é um momento em que os ideais românticos contrastam com o andamento das coisas que interessam a você. O que você vai escolher?

GÊMEOS: Regularizar os ritmos cotidianos para, assim, desfrutar de maior conforto e segurança, que é o oposto de andar pela vida improvisando cada passo. A regularidade, com certeza, anda de mãos dadas com a saúde. Ou não?

CÂNCER: Aja do jeito que você achar melhor, porém, cuide para não atropelar ninguém com suas atitudes, porque agora não seria uma hora em que uma situação desse porte poderia passar despercebida, ou você sair impune dela.

LEÃO: Se o seu dia a dia não é condizente com seus ideais de vida, então sua alma se sentirá perdida, à deriva. Nada precisa ser perfeito de um dia para outro, mas todo dia precisa ser uma aproximação aos seus ideais, isso sim.

VIRGEM: Se as pessoas se importassem de verdade umas com as outras, certamente o mundo seria um lugar melhor para se viver. No fundo, o que obstaculiza o destino é que as pessoas vivem com medo, se importando com elas mesmas.

LIBRA: É imprescindível ter um norte, um projeto de vida, o qual, não precisa ser definitivo, apenas um ponto de apoio que sirva para orientar direito suas atividades do dia a dia. Agora é quando a alma precisa de norte.

ESCORPIÃO: Se as coisas não se parecem a como você gostaria que fossem, pior para elas! Sonhar é importante, desde que você continue se esforçando para que seu dia a dia se pareça a cada dia mais com seus sonhos.

SAGITÁRIO: As apostas são altas, os riscos são enormes, mas sua alma gosta de sentir perigo, é como se fosse atraída para dentro do vórtice que produz o medo, em vez de fugir para o lado contrário. Só o tempo dirá o resultado.

CAPRICÓRNIO: Para que cada coisa esteja em seu devido lugar e haja um devido lugar para cada coisa, é preciso que você valorize as pessoas que servem a você de referência nesta parte do caminho. Tudo, afinal, é relacionamento.

AQUÁRIO: Faça a si o favor de aproximar sua vida cotidiana dos ideais que anseia realizar, porque para chegar lá você precisa andar pelo caminho, e o caminho é feito de pequenas coisas que acontecem no dia a dia.

PEIXES: Para que se preocupar com pessoas e acontecimentos que só existem para diminuir seu valor? Deixe essas pessoas falando sozinhas e, enquanto isso, procure se concentrar nos assuntos que exemplificarão seu valor com clareza.