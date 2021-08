Horóscopo de quinta: Nós somos a trama de nossos relacionamentos

Data estelar: Sol e Júpiter em oposição; Lua cresce em Capricórnio.

Para recuperar o que resta de algum bom relacionamento em que tua alma esteja envolvida, e que pareça existir por um fio, é propício começar pedindo desculpas por ter buscado, na outra pessoa, qualidades que ela nunca teve, mas que, por esses exageros da psique individual, exigiste, como se sempre tivessem estado aí. O vício de pretendermos existir como tudo deveria ser, negligenciando sumariamente como as coisas são, se intromete em todos nossos afazeres e interesses, afetando muito a construção de nossos relacionamentos, e não no bom sentido. Nós somos a trama de nossos relacionamentos, portanto, se buscas te conhecer, observa a qualidade dos teus vínculos. Exigir do outro o que nunca conseguiria oferecer, esse é um erro muito comum, porém, o mais difícil de aceitar. Contudo, agora é essa hora.

ÁRIES: Empreender é importante, mas tão valioso quanto isso é escolher a dedo os projetos em que você se envolverá e aos quais dedicará uma boa parte do seu tempo. Empreender é o impulso, o caminho se define pelas suas escolhas.

TOURO: Quando tudo flui e as coisas se encaixam sem grande esforço, isso parece efeito da sorte, e pode ser isso mesmo, mas só em parte, porque a outra parte é resultado de tudo que você fez e deixou de fazer anteriormente.

GÊMEOS: Converse abertamente sobre os assuntos que, em outras ocasiões, evocariam estados adversos de humor em você. Acontece que, agora, você terá leveza suficiente para tocar nesses assuntos, e tudo ser exposto com elevação.

CÂNCER: Tudo é promissor nesta parte do caminho, e isso não é pouca coisa, porque a alma andava quase se acostumando às limitações. Porém, quando a alma é grande, ela também precisa sonhar com projetos grandiosos.

LEÃO: Pode ser que não aconteça nada demais, porém, a sensação é grandiosa, e isso muda todo o cenário. Realmente, o ambiente só define em parte o destino humano, porque a outra parte é o que nós fazemos com esse.

VIRGEM: A alegria alheia deveria ser contagiante, mas nem sempre é assim, porque há momentos em que a alma quer distância, se sente até ofendida com o alvoroço. É que há momentos em que o melhor estado se encontra na solidão.

LIBRA: A dinâmica dos relacionamentos sociais fica muito mais divertida e vibrante nesta parte do caminho, e isso, para sua alma, tem enorme significado, porque é o âmbito em que ela se sente mais à vontade. Seu mundo.

ESCORPIÃO: A generosidade será seu talismã, porque se você ficar se defendendo de cada suspeita e desconfiança, não sobrará tempo para fazer mais nada. A generosidade de olhar através dos perrengues e picuinhas. Para o alto.

SAGITÁRIO: Prometer muito e cumprir pouco, essa é a fórmula segura da decepção. Porém, mesmo assim há algo promissor circulando através de sua alma e, se não realizar, pelo menos você terá usufruído o entusiasmo circulante.

CAPRICÓRNIO: O estado de alegria e regozijo é o melhor remédio contra quaisquer eventualidades que contrariem seus planos, porque ainda que se sofram alguns atrasos, isso será aproveitado para aprimorar os movimentos.

AQUÁRIO: Quando há espírito de solidariedade e companheirismo entre as pessoas, tudo é muito mais fácil para todos. Porém, essas condições se dão raramente, porque em geral as pessoas preferem pensar apenas nelas mesmas.

PEIXES: As boas sensações a respeito da vida e, principalmente, a respeito do futuro, são um oásis para sua alma. Procure desfrutar desses momentos de regozijo interior, sem compromisso com a realidade, por enquanto.