Horóscopo de sábado (2/10): Todo relacionamento tem uma matematica

Data estelar: Lua míngua em Leão.

Em relacionamentos, cada pessoa envolvida é um indivíduo, e que, por isso, quando duas se encontram, são duas sozinhas, mas que quando estão juntas são mais que duas, porque criam uma terceira instância, que é o relacionamento, resultando que esse, o relacionamento, é maior do que a soma de suas partes. A matemática dos relacionamentos é de enorme complexidade, e seu desenvolvimento depende de o quanto as pessoas envolvidas continuem investindo em sua construção e sustentação, além de destruírem os impedimentos individuais que atrapalhem. É impossível entrar em qualquer relacionamento e continuar sendo a mesma pessoa, se isso acontecer, é porque não se investe nessa matemática misteriosa que define os relacionamentos. Nem tampouco é possível alguém sair de um relacionamento e voltar a ser a pessoa que era antes desse.

ÁRIES: Para seguir em frente com suas pretensões, você precisará fazer apostas altas. Este é o momento de avaliar tudo que está envolvido e tomar decisões, pois, mesmo que sejam temporárias, ajudarão você a escolher melhor.

TOURO: Tudo que anda acontecendo às pessoas próximas, também acontece a você, porque não há como tomar distância nessa hora. Procure, por isso, tomar algumas iniciativas que promovam o bem-estar geral, inclusive o seu.

GÊMEOS: Há dias em que seu espírito hilário não condiz com o estado de ânimo das pessoas, e você precisa prestar atenção a isso para que suas piadas não sejam inconvenientes, ou produzam reações desmedidas nas pessoas.

CÂNCER: Se as notícias mobilizam temor e ansiedade, deixe tudo isso de lado, porque seria uma pena você estragar seu humor se vinculando a uma corrente de informações que não cumprem o dever de dar ânimo. Tudo é escolha.

LEÃO: Reagir não é o mesmo que tomar uma iniciativa. Toda reação acaba sendo precipitada, não importa o quanto você a justificar depois. A tomada de iniciativa, por outro lado, sempre é uma ação mais amadurecida. É assim.

VIRGEM: Procure retificar as inverdades, porém, não espere boa acolhida de ninguém por isso, porque as pessoas preferem mentiras confortáveis a ter de enfrentar verdades duras. Tome essa atitude por você, não por mais ninguém.

LIBRA: Para dizer verdades, sempre haverá uma hora propícia, enquanto outras seriam contraproducentes. Tenha isso em mente para não correr o risco de, ao dizer uma verdade, o tiro sair pela culatra. Isso seria uma pena.

ESCORPIÃO: Da mesma forma com que as coisas boas não parecem durar muito, os eventos ruins também estão fadados a ser varridos pela mão misteriosa do destino. Entre umas e outras coisas, sua alma permanece. Só isso importa.

SAGITÁRIO: Você pode ter de ouvir o que não gostaria de ter de ouvir, mas isso só acontece porque você andou se metendo em terrenos em que sua alma não foi convidada. Ação e reação, ouviu falar dessa lei? Ela funciona.

CAPRICÓRNIO: Há horas em que se atrever a ir ao encontro de uma situação arriscada acaba dando bons frutos, além de fazer sua alma se sentir melhor. Porém, você precisa ter em mente que esses momentos são exceção e não a regra.

AQUÁRIO: A troca justa e necessária em todo relacionamento é subvertida pelo tolo convencimento que as pessoas têm de que elas devem preservar suas individualidades e autonomia. Isso é verdade, mas o relacionamento é para quando?

PEIXES: Às vezes, sua própria mente argumenta de forma impecável sobre o quanto é certo que tudo dará muito errado. Porém, na prática essas argumentações não conseguem se sustentar, porque muitas outras coisas acontecem.