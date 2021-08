Horóscopo de sábado: Liberdade que ofereces é a que tens

Data estelar: Lua míngua em Touro.

Tua alma anseia liberdade, mas não consegue ir além da luta que trava contra o que parece ser obstáculo para ela e, por isso, não experimenta a liberdade, somente a luta. A liberdade não será nunca resultado de destruíres os supostos impedimentos a ela, porque depois de destruíres alguns descobrirás outros, e mais outros depois desses. A liberdade é algo ao qual precisas te aproximar positivamente, independente das limitações e impedimentos. Começa, por exemplo, oferecendo liberdade a todas as pessoas com que te relacionas, desistindo de fazer cobranças, de as olhar com inveja ou ciúme, ou de engarrafar teus relacionamentos dentro das tuas expectativas. Verás que o grau de liberdade que tu ofereças às pessoas com que te relacionas, será a medida da liberdade que tu também experimentarás.

ÁRIES: É impossível ter certeza sobre os resultados que sua alma pretende, porém, tampouco seria o caso de viver sob o jugo da incerteza. Apenas continue em frente e verifique, caso a caso, tudo que está em andamento.

TOURO: Sair atropelando todo mundo na tentativa de sua alma ser a primeira a garantir vitória, talvez essa não seja a melhor maneira de lidar com a situação atual. O jogo da vida não é de competição, mas de colaboração.

GÊMEOS: Deixar de sentir a euforia do bem-viver e, pelo contrário, ter certeza de que tudo está dando errado, isso é algo que não veio para ficar, mas que passará sem deixar marcas, desde que você não aprofunde o sentimento.

CÂNCER: Para que suas peculiaridades sejam respeitadas, você precisa tomar a iniciativa de respeitar a de todas as pessoas com que se relaciona, sem tentar mudar ninguém. Só assim se pode construir bons relacionamentos.

LEÃO: Na mesma medida em que sua alma se aproxima ao objetivo pretendido, aumenta de nível e intensidade o temor de que tudo não passe de falso alarme. Você não saberá antecipadamente os resultados, terá de seguir em frente.

VIRGEM: Se as suas razões são maiores e melhores, isso não poderá ser demonstrado através das discussões, mas dos fatos, que falam por si sós. Procure fazer com que suas razões se mostrem através do seu exemplo concreto.

LIBRA: Nem tudo está bem explicado e funcionando direito como sua alma gostaria, porém, não valeria a pena se deter para investigar cada ponta solta que parece ameaçadora, porque esse estado de coisas vai passar por si só.

ESCORPIÃO: Não seria o caso de sair brigando e discutindo por aí, para reclamar sobre as coisas que não andam direito. Porém, este é um momento de ajuste de contas, e seria uma pena o deixar passar em brancas nuvens. Em frente.

SAGITÁRIO: Fazer com suas próprias mãos o que normalmente você delegaria nas mãos de outrem, essa pode ser uma experiência enriquecedora, porque sua alma verificaria suas próprias habilidades, consolidando a independência.

CAPRICÓRNIO: Melhor seria que sempre houvesse uma rede de segurança embaixo de você, para amparar, caso algo errado aconteça. Porém, sua alma sabe que isso é impossível e que, em algum momento, atrever-se será fundamental.

AQUÁRIO: Há situações tensas que precisam ser administradas com a maior sabedoria possível, cuidando, inclusive, para que sua alma não fuja da luta, se escondendo num cansaço que é real, porém, aumentado de tamanho e intensidade.

PEIXES: Se todas as palavras se convertessem em ação, então seu tempo seria preenchido por atividade produtiva e nunca mais haveria preocupação, porque sua alma estaria constantemente ocupada em fazer algo.