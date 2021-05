Horóscopo de sábado: nossa humanidade só conhece o que percebe

Data estelar: Mercúrio e Netuno em quadratura; Lua cresce em Libra.

A vida de todas as vidas se desenvolve num fabuloso processo sintético e, enquanto isso, nossa humanidade a tenta entender através da análise, separando suas partes e estudando seus detalhes. Assim acontece de que, para alguém que nunca viu um elefante, passa a mão no seu rabicho e declara solenemente que esse animal se assemelha a uma cobra. Ninguém nos ensinou a pensar de forma sintética, na escola se incentiva o pensamento analítico, que é muito necessário, mas não como instrumento único de conhecimento. A síntese é o que o lado direito do cérebro faz, e que, poeticamente, sintetiza a realidade em metáforas e símbolos, as quais, se analisadas, resultam em conhecimento, mas que vividas, fornecem experiências de percepção. E nossa humanidade só conhece o que percebe, porque o resto é tudo blábláblá teórico.

ÁRIES: Prefira o silêncio, tome distância de tudo e de todos, assim será melhor para evitar confusões, desentendimentos e todos os efeitos colaterais que resultariam desses. Hoje é um dia que pode ser calmo ou perturbador.

TOURO: As confusões acontecem e, inclusive, com muita mais frequência na atualidade, porque o mundo está numa confusão só. Por isso, não se detenha demais sobre as confusões que acontecerem, deixe passar, deixe passar.

GÊMEOS: Nossa humanidade só conhece o que percebe, mas até nisso há armadilhas, porque a percepção se confunde com as fantasias que a forçam a enxergar somente o que se pretende ver. É tudo muito complexo em nossa humanidade.

CÂNCER: São tantas as visões que precisam ser postas em ordem no interior de sua alma, que melhor seria você tomar distância de tudo e de todos para não se confundir, porque esse é um exercício que requer lucidez e discernimento.

LEÃO: Sonhos lindos são sonhos que revitalizam o entusiasmo, esses que infundem ânimo, porque relembram o prístino ardor do coração, sem o qual nenhum ser humano se sente vivo. Aposte nesse ardor, nem que seja por um momento.

VIRGEM: Verifique quais são seus reais sentimentos diante do que acontece às pessoas com que você se relaciona atualmente, ou com aquelas que fizeram parte de sua vida por um bom tempo. Essa verificação fala a verdade.

LIBRA: É completamente possível achar que algumas fantasias sejam pressentimentos, acontece todos os dias. É para isso que nossa humanidade tem disponível o discernimento, porque fantasias e pressentimentos são diferentes.

ESCORPIÃO: Ao se aproximar de alguém com pretensões e desejos, cuide para ter em mente que essa pessoa também tem os seus próprios quereres, e não seria elegante de sua parte colocar apenas os seus como prioridade. Relacionamento.

SAGITÁRIO: Todo mundo pode se enganar e enfiar os pés pelas mãos, isso é algo que acontece a todos. São poucas as pessoas, porém, que têm presença de espírito suficiente para voltar atrás e consertar os erros cometidos.

CAPRICÓRNIO: As trapalhadas hão de ser bem-vindas e tratadas com muito bom humor, porque agregam tempero a uma existência que, de outra maneira, seria chata e entediante. Pense bem, o fundamento de todo humor são as trapalhadas.

AQUÁRIO: Às vezes a alma acerta, aproveita a oportunidade e obtém satisfação. Noutras, enfia os pés pelas mãos e se atrapalha toda. Assim são as coisas, nem sempre bem-sucedidas, nem tampouco um fracasso eterno. Em frente.

PEIXES: Acordar com uma sensação estranha não é nada mais do que isso, um estranhamento, que não precisa ser traduzido como uma profecia que alimente o poço de ansiedade que em algum lugar da alma todo ser humano tem.