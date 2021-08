Horóscopo de sábado: O animal e o homem em ti

Data estelar: Marte e Urano em trígono; Lua quase Cheia em Aquário.



A iniciação à vida adulta te torna responsável por assumir o comando da construção de tua particular experiência de vida e isso significa que, de imediato, perdes o direito de te justificar que fazes isso ou aquilo como resultado do que te aconteceu, porque assumir o comando quer dizer que tu não és mais o resultado do que te acontece, mas aquilo que fazes com isso. Precisas te questionar com sinceridade, se realmente pretendes assumir esse comando ou se apenas finges essa atitude, enquanto continuas te queixando das circunstâncias que parecem determinar o que és e o que fazes. A influência que o meio ambiente exerce sobre ti é produto do animal que há em ti. Porém, o humano em que precisas te converter é aquilo que supera essa influência e, ao contrário, produz as circunstâncias e exerce influência sobre o meio ambiente.



ÁRIES: Nada seguiu a lógica de seus planos, porque deu para perceber que sua vida estava, desde sempre, inserida em planos maiores, que escapavam à sua percepção, mas que, a partir de agora, ficam a cada dia mais nítidos.



TOURO: Equilíbrio não é uma condição estável, mas algo que requer ajustes e coordenação o tempo inteiro. Agora é o momento de fazer isso em nome de haver harmonia entre seus desejos e as necessidades próprias do bem comum.



GÊMEOS: Nem grande nem pequeno, o assunto é você se concentrar no que seja possível fazer, e se dedicar a fazer, sem mais delongas, sem esperar por um momento perfeito nem tampouco se poupar em esforços e persistência.



CÂNCER: São muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo e produzindo o entusiasmo que parecia perdido para sempre. Ele voltou e com argumentos práticos para você não se perder em meras promessas, mas com ações pertinentes.



LEÃO: A lei do mínimo esforço e do máximo resultado é o que sua alma busca. Parece uma utopia, porém, sob as condições deste momento, você se encontra muito perto de poder fazer muito se movimentando com escassos recursos.



VIRGEM: Os ajustes que o tempo foi tornando necessários, encontram agora a oportunidade de ser colocados sobre a mesa do jogo dos relacionamentos e, se as pessoas concordarem, então haverá uma real chance de harmonia entre todas.



LIBRA: Evite buscar o domínio, porque nesta parte do caminho algo maior está conduzindo os acontecimentos e, se você não resistir, perceberá que os resultados são muito auspiciosos. Mas, é preciso se entregar e aceitar.



ESCORPIÃO: Nunca deveria haver conflito entre os desejos pessoais e as necessidades que suprem o bem comum, porém, na prática acontece exatamente o contrário, porque todo mundo quer que seus desejos pessoais prevaleçam.



SAGITÁRIO: Nada é tão complicado quanto parece, porém, acontece também que cada pessoa tem suas questões íntimas não muito bem resolvidas, e se você tomar as iniciativas pretendidas, com certeza elas se sentirão melindradas.



CAPRICÓRNIO: Sem tensões, nada demais aconteceria. Por isso, não se assuste com o estado tenso que circula através dos relacionamentos, porque isso é o bom sinal de que há coisas importantes em andamento. Em frente.



AQUÁRIO: Para que tudo siga pela linha demarcada pelas suas intenções e vontades, você não pode deixar nada ao acaso, precisa se debruçar sobre cada detalhe e se intrometer em todos os assuntos que sejam relacionados. Aí sim.



PEIXES: A tensão que paira no ar e atravessa os relacionamentos significativos de sua vida há de ser aproveitada para fazer alguns ajustes de conta que foram ficando para trás, sempre deixados de lado. É agora.