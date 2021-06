Horóscopo de sábado: O futuro da civilização é o respeito, a cooperação e a tolerância

Data estelar: Lua cresce em Libra.

Definitivamente, o mundo em que sonhas existir não resultará de destruíres o mundo que detestas, esta é a fórmula que se repete ao longo de milênios e estamos onde estamos por ela. O mundo em que sonhas existir será gerado de forma positiva, o construindo passo a passo, sem revoluções que ressuscitem fracassos de outras épocas, mas com inclusões dinâmicas que exorcizem de vez a divisão da sociedade em castas, sejam essas genéticas, econômicas, ideológicas ou religiosas. Cuida para não cair na tentação de te engajar em divisões fratricidas, estas sim, ressurreições de fracassos tradicionais. O futuro da civilização é a organização metódica de pequenos grupos solidários que coloquem em prática o respeito mutuo, a cooperação, a tolerância às diferenças e a aceitação da interdependência de tudo com todos no Universo.

ÁRIES: Seria ótimo se todo mundo se entendesse, mas entre o ótimo e o real há um abismo, aparentemente intransponível. Pois bem, já que não se pode chegar a um acordo, pelo menos tente não aprofundar as discórdias.

TOURO: Sempre serão pequenas coisas e detalhes sem importância os que darão suporte para as maiores brigas. É que, geralmente, as questões verdadeiramente importantes e estruturais são as que ficam fora da discussão.

GÊMEOS: A distração, a leveza e o entretenimento são condições necessárias, especialmente quando a alma está cansada, exaurida de tanto conflito. Difícil é encontrar as pessoas certas para compartilhar esse momento.

CÂNCER: Ainda que sempre as coisas tenham sido de um jeito ou de outro, isso não significa que você deva se condenar à repetição. Até as tradições mudam com o passar do tempo, com dificuldade e resistência, mas mudam.

LEÃO: Tudo que você quer dizer poderia ser dito de outra maneira completamente diferente, pense nisso antes de falar, porque o momento é tenso o suficiente para que verdades maravilhosas se transformem em ofensas.

VIRGEM: Se você tiver de entrar em conflito para assegurar seu território, então se perderá a paz e o sossego que o domínio de seu território traria. Procure matar com a indiferença àqueles que ameaçarem você.

LIBRA: Nem todas as horas são apropriadas ao esclarecimento, tenha isso em mente neste momento, em que tudo parece apontar a esse destino. Pode parecer a hora certa a você, mas a questão é, para as outras pessoas também?

ESCORPIÃO: A não ser que você aprecie o desgaste dos conflitos e encontre certo regozijo nesses, procure questionar as justificativas interiores que conduzem você ao campo de batalha. Muita coisa poderia ser evitada assim.

SAGITÁRIO: Quanto mais gente houver reunida, maiores as chances de tudo degringolar em conflitos sem sentido, mas que, enquanto acontecem, as pessoas levam muito a sério. É tudo uma loucura, mas que, se levada a sério é perigosa.

CAPRICÓRNIO: Cada pessoa tem seu jeito e isso há de ser respeitado, com a mesma gravidade com que você pretende que seu jeito seja respeitado também. Portanto, cuide para não ansiar que seu jeito seja o melhor e o maior.

AQUÁRIO: A mente é um poderoso instrumento de percepção, que precisa se ampliar o tempo inteiro, para poder se manter jovem e alegre. Fechar a mente dentro de certos pontos de vista é o início do envelhecimento. Evite.

PEIXES: Antes de se lançar impulsivamente a discutir o que poderia ser tratado de forma polida e elegante, procure questionar seus argumentos, mas, se não houver tempo nem disposição para isso, então que a briga seja boa.