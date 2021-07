Horóscopo de sábado: o real por trás da realidade

Data estelar: Lua quarto minguante em Touro.

É um equívoco a oposição conceitual que fazemos de espírito e matéria. Matéria nada mais é do que espírito condensado, e o espírito nada mais é do que a matéria em estado sutil. É que a meio caminho entre um extremo de abstração e o outro, de concretude, se encontra nossa consciência, tentando perceber a realidade, mas para o fazer de forma linear e lógica, toma distância dessa e acaba se excluindo do cenário, para o entender Porém, se nos incluirmos na realidade que tentamos perceber, a dualidade deixa de existir, e a oposição conceitual equivocada de espírito e matéria se transforma, de imediato, na percepção da união indissolúvel de ambas. É tudo muito óbvio, mas não é suficiente fazer afirmações, é necessário viver o que se conhece e, para isso, a percepção precisa ser treinada para conhecer o real por trás da realidade.

ÁRIES: Tudo que você quer está cada vez mais próximo e, por isso, requer um estado de atenção muito mais lúcido do que em qualquer outro momento de sua vida. Procure descansar, mas sem perder a atenção necessária aos detalhes.

TOURO: Use o discernimento para distinguir os obstáculos que precisam ser superados, dos outros, que devem ser driblados e, ainda mais, daqueles que hão de ser respeitados como um sinal de que é melhor deter o movimento.

GÊMEOS: Evite dar opinião onde sua alma não seja chamada, porque neste momento as discórdias se tornariam desproporcionais ao estímulo que as tenha colocado em marcha. Procure descansar, fazer cara de panorama e descansar.

CÂNCER: A ajuda necessária nem sempre se apresenta como uma mão amiga e caridosa, em muitos casos o mistério da vida faz ajustes de uma maneira mais seca e dura, aparentando não ser ajuda alguma. Preserva a lucidez, isso sim.

LEÃO: Para aproveitar todas as potencialidades envolvidas neste momento de sua vida, você terá de dar ouvidos à ambição e aprender a distinguir este importante combustível da cobiça. A cobiça destrói, mas a ambição constrói.

VIRGEM: Preservando a lucidez, você aprenderá muito com o que anda acontecendo, mesmo que, à primeira vista, algumas das ocorrências deixem sua alma perplexa, como se não soubesse direito o que fazer com elas. Aprender.

LIBRA: Domine suas emoções dentro do possível, mas se achar isso algo impossível, então expresse com força total aquilo que sente, e observe os resultados para, no futuro, fazer os ajustes pertinentes e o domínio essencial.

ESCORPIÃO: A dificuldade de você se fazer entender direito não é problema das pessoas que não entendem o que você lhes pede, nem tampouco é problema de comunicação. É tudo uma questão de dissonâncias temporárias. Deixe passar.

SAGITÁRIO: Perceber os próprios erros é a oportunidade de os solucionar também. Porém, nem sempre a alma está com essa boa vontade toda para limpar o cenário que ela mesma sujou, e corre o risco de aprofundar os erros.

CAPRICÓRNIO: Para obter tudo de bom que sua alma deseja, alguns sacrifícios são inevitáveis, porque é preciso investir antes de colher resultados. Imaginar que possa ser diferente é uma maneira de boicotar o caminho.

AQUÁRIO: Tudo termina somente quando acaba, nem antes nem depois Por isso, evite se adiantar aos acontecimentos, mas acompanhe tudo com a maior imparcialidade possível, para obter um panorama mais compreensível do cenário.

PEIXES: Agora é sério! Tudo que anda acontecendo atrela sua alma a assuntos que permanecerão bastante tempo por aí, portanto, seria melhor preservar a clareza e a lucidez para administrar tudo com sabedoria. Em frente.