Horóscopo de sábado: Qual o verdadeiro destino humano

Data estelar: Lua quase Nova em Leão.

Pela primeira vez na história da humanidade, começa a se desenhar o verdadeiro destino de nosso reino, viver em liberdade Isso é inédito, porque até aqui partimos do princípio de que o ser humano é selvagem, precisando ser domesticado, e essa tradição permeia todos os relacionamentos, consolidando, simultaneamente, que se nasce aqui para sofrer os tormentos da opressão. Provado está que essa experiência não deu certo, porque, pelo contrário, para desenvolvermos temperamentos pacíficos e alegres, nós precisamos ser deixados em liberdade para experimentar, errar, e com leveza corrigirmos por nós mesmos as distorções, sem que ninguém fique nos dando sermão moralista. Viver em liberdade é o desafio, confiar em que a Vida de nossas vidas encontrará um caminho sem sofrimento, cheio de regozijo.

ÁRIES: É hora de celebrar, mesmo que os resultados concretos ainda não estejam totalmente consolidados. É hora de celebrar, porque a alma precisa de mais regozijo, se deleitando com tudo que está colocando em marcha.

TOURO: Devaneios, sono e sonhos, cansaço fora do comum, todas essas são condições que apontam a uma necessidade básica, a de você passar mais tempo navegando na vida interior, na qual acontecem coisas muito importantes.

GÊMEOS: O problema é sempre o mesmo, buscar longe o que está ao alcance da mão, porém, oculto pela sua obviedade. É hora de enxergar com novos olhos tudo que faz parte de sua rotina, pois, aí encontrará muito regozijo.

CÂNCER: Para você evitar os extremos de otimismo e pessimismo, uns tão nocivos quanto os outros, procure enxergar tudo com o maior realismo possível, julgando de forma imparcial os acontecimentos e pessoas envolvidas.

LEÃO: Para que as iniciativas que você tomar agora se sustentem por um bom tempo, você precisará aceitar que, de imediato, nem todos os resultados serão como você deseja, mas dentro das possibilidades disponíveis.

VIRGEM: Agora é um momento de recolhimento, tendo cuidado para que isso signifique uma reflexão alegre e descontraída sobre o curso dos acontecimentos, independente de quão complexo e difícil pareça ser o cenário.

LIBRA: Nem tudo é um mar de rosas, porém, tampouco sua alma há de cair no abismo do convencimento de que a vida passou a ser um mar de lágrimas e sofrimento. Mantenha a cabeça no lugar, porque a vida continua sendo uma brincadeira.

ESCORPIÃO: Cresça e apareça, mas para que essa atitude seja benéfica, você tem de, o tempo inteiro, se preparar para ela, agregando conhecimento, experiência e vontade de manifestar sua alma com atrevimento.

SAGITÁRIO: Agora é um momento digno de sua natureza, porque valerá a pena você se atrever a fazer algo diferente de todos os dias, algo que lhe permita sentir o espírito de aventura circulando pelas suas veias de novo.

CAPRICÓRNIO: Nem tudo acontece do jeito que você gostaria e, além disso, há pessoas atrapalhando bastante seu dia a dia. Porém, nada disso veio para ficar nem tampouco para castigar você. São episódios que vão acabar. Só isso.

AQUÁRIO: Se as expectativas que você projeta aos relacionamentos significativos de sua vida não puderem ser satisfeitas de imediato, procure não desistir, nem muito menos reagir a isso como se fosse uma contrariedade.

PEIXES: As fantasias se misturam aos pressentimentos, e isso precisa ser controlado por você, já que os resultados de umas e outros são completamente diferentes. Pressentimentos são realizações, fantasias são decepções.