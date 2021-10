Horóscopo de segunda (11/10): Exorciza sumariamente a angústia que tenta te derrubar

Data estelar: Lua Vazia até 14h16 HB, quando ingressa em Capricórnio.

Iniciar a "semana útil" despertando com a Lua Vazia não é o melhor dos cenários, porque tua alma é invadida com a estranha sensação de algo estar muito errado. Pois é! Em primeiro lugar aceita o seguinte, o mundo está todo errado e equivocado, seus governos e instituições deixaram de cumprir as funções pelas quais foram criados há muito tempo, e se o mundo ainda é uma dimensão habitável, só é assim pelo esforço de pequenos grupos e indivíduos que confortam e apaziguam seus semelhantes e diferentes se comportando com dignidade e honestidade. Pois bem, aceitando que ninguém pode se sentir bem o tempo inteiro vivendo no mundo em que vive, em segundo lugar exorciza sumariamente as ideações angustiadas que tentam te derrubar. Tu não és a angústia que te derruba, tu és a alma que transcende a angústia

ÁRIES: As suas visões podem ser totalmente corretas, porém, não significa que sejam factíveis de imediato, especialmente porque envolvem tanta coisa e tantas pessoas, que não haveria como reunir tudo num toque de mágica.

TOURO: Os medos se alimentam de raciocínios intrincados, os quais, não são necessariamente legítimos. Há momentos em que a mente parece pensar sozinha, em vez de ser um instrumento que a alma interior possa dominar. É assim.

GÊMEOS: Quando as pessoas ao redor andam desorientadas e cometem trapalhadas, o último que elas precisam é de você as criticando, ou dando ordens para que se aprumem. Aumente seu nível de tolerância, pelo menos hoje.

CÂNCER: As complicações não existem para atazanar sua alma, mas porque seria impossível ser humano sem elas. Sua própria humanidade precisa de complicações, porque, sem elas, você deixaria de pensar, e sem pensar não seria humano.

LEÃO: Fazer tudo que deseja, haveria cenário melhor do que esse? Porém, como sabiamente diz o provérbio, cuidado com o que você deseja, porque pode conseguir. Nem sempre os desejos são saudáveis, respeite as limitações.

VIRGEM: Busque um lugar onde se sinta confortável e no qual sua alma se sinta segura, faça isso de forma dinâmica, isto é, se tiver de mudar de lugar trezentas vezes para obter o resultado pretendido, faça isso sem pudor.

LIBRA: Se pensar demais, acabará não fazendo nada do que tem intenção, porém, nem sempre isso há de ser considerado um impedimento negativo, porque em certas ocasiões, como agora, serve para ganhar um saudável tempo.

ESCORPIÃO: Quando você pareça ter atingido o nível de certeza que lhe permita colocar em prática suas intenções, detenha tudo, respire e volte a refletir sobre o cenário. Este é um momento que pode ser bastante enganoso.

SAGITÁRIO: A agitação provoca dispersão e bagunça tudo que seria melhor manter em ordem. Se você puder conter sua inquietação, isso beneficiará seus planos, além de não disseminar um nervosismo que não faria bem a ninguém.

CAPRICÓRNIO: Há dias que são desorientados mesmo, e que não precisam de você firme e forte o tempo inteiro. Há dias em que sua alma precisa apenas de tomar distância, se retirar a um lugar onde se sinta segura e confortável.

AQUÁRIO: Articular todas as pessoas envolvidas e reunir todos os ingredientes que estão espalhados e desconexos, essa seria a receita para você obter os resultados pretendidos. Evidente que isso precisa de tempo.

PEIXES: Muita coisa para fazer, mas, o ânimo não ajuda? Confie em seu estado de ânimo dessa vez, e não se obrigue a fazer o que poderia ser feito amanhã. Nem sempre a procrastinação há de ser tida como algo negativo.