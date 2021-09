Horóscopo de segunda: Não queira acelerar, tudo tem seu tempo

Data estelar: Lua Nova em Virgem.

Em ti, assim como em cada ser humano, há potencialidades inexploradas e sobre essas a mente projeta futuros, nos quais se enxerga poderosa, brilhante, destra e magnífica. Em tua própria natureza interior há tesouros ocultos, que não se deixam arrancar à força, mas que se abrem sem resistência à aproximação consciente e amorosa. Não se pode acelerar o desenvolvimento das potencialidades sem pagar um preço muito alto por isso, que é o de conquistares maravilhas, mas não teres capacidade de as administrar, finalizando isso com que elas, as maravilhas, te destroem, para que te reinventes quantas vezes seja necessário até tua alma se tornar destra e amorosa. Tu tens urgência de realização, mas o Universo trabalha com a eternidade, e não há margem para acelerar o surgimento da árvore frondosa de dentro da pequena semente.

ÁRIES: O momento é cheio de potencialidades, mas só isso. Potencialidades são sementes que encerram em si vidas enormes, mas que permanecerão assim, em estado potencial se você não as cuidar e conduzir para que germinem.

TOURO: Encare a vida como um jogo e faça suas apostas, porque é disso que trata este momento, de apostas. Nesse sentido, você pode ter pressentimentos e intuições, mas nunca a certeza absoluta dos resultados. Isso não.

GÊMEOS: Aquilo que se repete vai perdendo o sentido ao longo do tempo, porque a vida está em constante renovação, não sendo admissível o estacionamento. Repetir é estacionar em condições, e isso a vida não admite.

CÂNCER: Difícil saber aonde irão parar as coisas e o rumo que a história do mundo está tomando, mas uma coisa dá para saber, que você há de dominar seus desejos e os conduzir de acordo com sua vontade. Isso é possível.

LEÃO: Apesar de tudo acontecer num ritmo tão vertiginoso que sua alma não tem certeza se isso é bom ou o anúncio do fim do mundo, não há margem para reflexões nesta parte do caminho, só para a tomada das decisões pertinentes.

VIRGEM: As iniciativas que você começar a tomar hoje darão forma aos caminhos pelos quais sua alma transitará no futuro próximo e distante. Cada passo que você der agora definirá o rumo, o caminho e a natureza do andar.

LIBRA: É irrelevante que você compreenda tudo que acontece, porque, por enquanto, sua alma só pode ter sensações, pressentimentos e vagas visões sobre tudo que anda acontecendo. Depois, haverá tempo de sobra para compreender.

ESCORPIÃO: Utilize a rede de contatos que você consolidou até aqui e amplie sua influência através dessas pessoas. Tenha em mente, também, que assim como você exerce influência nas pessoas, as pessoas influenciam você também.

SAGITÁRIO: Havendo muita coisa que precisa ser feita, o melhor é começar logo sem se preocupar com a ordem das atividades. É só começar para verificar que hoje é um dia de fluidez, apesar de que o cenário do mundo não ajuda.

CAPRICÓRNIO: Os eventos que chocam você e deixam sua alma insegura são exatamente os que você precisa, em nome de ampliar seu entendimento sobre a vida e seus mistérios. Se recupere do choque e aceite essa amplitude.

AQUÁRIO: Arriscar é preciso, porque no conforto do lugar conhecido que você ocupa o único que acontecerá é que a inércia continuará repetindo o roteiro conhecido, mas sua alma anda querendo se aventurar. Arriscar é preciso.

PEIXES: Tudo se encontra em seus devidos lugares, no aguardo de suas atitudes e iniciativas. Quebre o suspense, não deixe passar mais tempo sem nada fazer, porque é melhor fazer e errar, do que errar por nada fazer.