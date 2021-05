Horóscopo de segunda: tua raiva é legítima, mas não quando se torna indiscriminada

Data estelar: Sol e Plutão em trígono; Lua Vazia até 9h45, quando ingressa em Leão.

Despertar com a alma fervendo de raiva, sentimento visceral que se alimenta da percepção de tudo que de errado acontece por aí. A raiva pode ser boa, porque te tira da indolência, da impertinente adequação a tudo que de errado acontece por aí, atitude que usas para não perturbar a sacrossanta normalidade. A mesma raiva, porém, se te cega, pode destruir o que, depois, será tema de arrependimento amargo. Por isso, em primeiro lugar te foca em despertar para um novo dia colocando a cabeça, o coração e o corpo em seus devidos lugares, respirando fundo, inalando a alegria enquanto por meio de cada espiração te livras da densidade que não te permite pensar direito. Pensa bem, tua raiva é legítima, mas não quando se torna indiscriminada. Usa o discernimento.

ÁRIES: Agora é o momento, a chance está em suas mãos, e a atitude que você tomar envolverá muita coisa, muita gente, muito recurso. É grande a responsabilidade, porém, isso não há de ser um peso, mas motivo de alegria.

TOURO: Você pode fazer suas demonstrações de força e isso, muito provavelmente, vai ajudar você a consolidar sua posição. Tenha cuidado, porém, para que você possa sustentar ao longo do tempo essa demonstração de força.

GÊMEOS: As recriminações encontram argumentos excelentes, mas não produzem resultados benéficos. Por isso, use sua vontade para reduzir drasticamente o tempo dedicado às recriminações. Deixe elas passar sem deixar rastros.

CÂNCER: A amizade é o relacionamento perfeito, porque preserva as individualidades de tal maneira que, no fim, nenhuma cobrança indevida é feita pelas pessoas que nesse estão envolvidas. Relacionamento perfeito existe.

LEÃO: Sua força não está na palavra, por isso, evite argumentações e, enquanto isso, continue construindo seu caminho através da prática. Seu exemplo servirá para que as discussões se tornem mínimas, e o trabalho aumente.

VIRGEM: Entender bem o que acontece é meio caminho andado, porque com uma visão lúcida do cenário você terá chance de escolher as atitudes que tomará, tanto quanto antever o resultado dessas. Use seu tempo em busca de lucidez.

LIBRA: Sentimentos muito intensos surgem do fundo de sua alma e perturbam o raciocínio, porque apresentam uma conta antiga que precisa ser paga, aquela que faria com que os relacionamentos fossem mais justos e harmoniosos.

ESCORPIÃO: Valorize as pessoas com que você se relaciona, não espere que elas tenham de cobrar de você essa atitude. Tenha cuidado, porém, de que a expressão de seu apreço seja sincera e verdadeira, para colocar tudo em ordem.

SAGITÁRIO: Muita coisa a fazer, nenhum tempo a perder. Considere o dia de hoje dentro dessas premissas e você verá que, no fim deste dia, você terá feito muita mais coisa em muito menos tempo Essa é a magia da atitude.

CAPRICÓRNIO: Tudo é possível, mas nem tudo é desejável nem muito menos necessário. Procure usar seu discernimento antes de iniciar as ações que pretende, porque uma vez iniciadas, essas seguirão a trajetória inevitável.

AQUÁRIO: Há assuntos que se alastraram por tempo demais e, por isso, não seria por decreto que você poderia se livrar desses, mas através de um processo longo, que vai passando por diversas fases. Agora acontece uma dessas.

PEIXES: Na hora em que as contrariedades se apresentam, é muito difícil manter a alma serena e se lembrar de que, talvez, nada melhor poderia acontecer, porque elas se apresentam da forma exatamente contrária a isso.