Horóscopo de sexta: Unidos somos melhores do que divididos

Data estelar: Lua Cheia em Capricórnio.

No ser humano as forças instintivas estão em processo de transfiguração, e se tu te dedicas a esse trabalho alquímico, então avançarás muito. O instinto de sobrevivência se transfigura na compreensão da imortalidade, apesar das aparências contrárias. O instinto da personalidade, de se jogar continuamente à vida em busca de experiências, se transfigura na permissão para que uma visão mais ampla e sábia da experiência de vida assuma o comando das decisões. O instinto de procriação e de regozijo no sexo se transfigura na união indissolúvel de alma e corpo. O instinto gregário se transfigura em consciência grupal, de que unidos somos melhores do que divididos. E o instinto mental da investigação e descobrimento se transfigura em compreensão intuitiva, te dando acesso à biblioteca cósmica. Nada menos do que isso se espera de ti.

ÁRIES: Abençoe tudo que você experimentou até aqui, as agruras e as celebrações, porque se algo tivesse sido diferente, você não estaria aqui e agora lendo estas linhas. Abençoe tudo e ingresse a um novo ciclo. Em frente.

TOURO: Tudo que você pensava conhecer bem andou mudando com tamanha rapidez, que é possível você ir dormir num mundo e acordar noutro completamente diferente, com a alma perplexa, sem saber ao certo o que aconteceu.

GÊMEOS: Não importa tanto o que você tem, importa mais o que você fizer com o que você tem. É o uso dos recursos que dá valor a esses, porque, senão, fica tudo em estado potencial, impossível de ser apreciado por outras pessoas.

CÂNCER: A construção de relacionamentos é o maior desafio de todos para um ser humano, porque não depende apenas de sua força e empenho, mas da possibilidade de haver entendimentos, a despeito de quaisquer discórdias.

LEÃO: Os acontecimentos pesam na sua alma, porque você ainda não os digeriu, e provocam congestão. Porém, isso é temporário, porque sua alma vai metabolizar tudo e seguir em frente, na aventura da vida. Esse é o processo.

VIRGEM: Encontrar um ponto em comum entre as pessoas, para se unirem e lutarem a favor do mesmo objetivo, este é o desafio mais importante a ser superado, porque sem haver nada em comum, as potencialidades serão desperdiçadas.

LIBRA: Apesar de ser arriscado, valerá mais a pena se lançar ao futuro com atrevimento do que se acomodar no território conhecido e consolidado. É uma tentação se acomodar, porque se lançar ao futuro dá trabalho e é arriscado.

ESCORPIÃO: Quando você se colocar no lugar das outras pessoas ao seu respeito, então terá desenvolvido empatia suficiente para se fazer entender, mesmo nos seus raciocínios mais complicados. É preciso comunicar.

SAGITÁRIO: Nada é de ninguém verdadeiramente, porque tudo, na existência humana, é temporário. Por isso, viva com o maior desapego possível, desfrutando do tempo existencial com despreocupação, como se não houvesse amanhã.

CAPRICÓRNIO: A presença próxima de pessoas complica tudo, porque agrega olhares e julgamentos. Porém, não se pode imaginar a existência humana sem a convivência, nossa consciência precisa de referências, feitas pessoas.

AQUÁRIO: Ainda que haja, aparentemente, um abismo intransponível entre suas práticas diárias e aquilo que você gostaria de ser, isso não há de servir para nutrir o desânimo, mas incentivar a erguer as pontes necessárias.

PEIXES: Compartilhar seu caminho nunca será tarefa fácil, porque não se pode ter todo o controle em suas mãos. Porém, as companhias enriquecem o coração, o intelecto e a capacidade criativa de praticar coisas novas e instigantes.