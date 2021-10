Horóscopo de terça (12/10): A sabedoria é o resultado do amadurecimento

Data estelar: Lua quarto crescente em Capricórnio.

A sabedoria é o resultado do amadurecimento da ingenuidade, que toma infinitas formas, mas especialmente uma, que nos atormenta, a angústia, essa certeza inefável de que, no fim, tudo dará errado. A angústia nos atormenta quando ainda não conquistamos o que pretendemos, nos brindando com a certeza de que falharemos, e a mesma angústia nos atormenta quando conquistamos nossas pretensões, nos brindando com a certeza de que perderemos tudo. E, no fundo, a angústia é filha da ingenuidade, que por meio de ideações simplistas nos convence de que, de uma hora para outra, por efeito mágico, tudo se perde ou tudo se ganha. Enquanto isso, a sabedoria se apoia na percepção de que tudo continua, de que perdas e ganhos se concatenam numa complexa coreografia cósmica que podemos, se a tanto nos dispormos, surfar com graça

ÁRIES: Este é o momento em que vale a pena assumir alguns riscos, mesmo que por dentro sua alma sinta medo e não tenha certeza sobre o que fazer. Este é o momento em que o espírito de jogo se apresenta e faz suas apostas.

TOURO: Faça valer suas razões, mas cuide para que isso aconteça num clima de harmonia, no qual as pessoas se sintam enriquecidas por tudo que você lhes expõe. Atropelar todo mundo com suas razões não seria positivo.

GÊMEOS: Investigue com imparcialidade suas suspeitas, porque pode haver informações relevantes que sirvam aos seus propósitos Porém, tenha em mente que a investigação precisa ser feita com imparcialidade. Só assim valeria.

CÂNCER: Todo mundo precisa de alguém, porque nenhum ser humano é uma ilha isolada que possa se declarar autossuficiente. Respeitar as outras pessoas e as valorizar só acrescenta à vida individual. Abra seu coração às pessoas.

LEÃO: A atenção que você der às pequenas coisas do dia a dia será recompensada mais adiante, quando tudo estiver atrapalhado, mas sua alma tiver, ao mesmo tempo, muito mais domínio sobre o que acontece. Experimente.

VIRGEM: Quando as complicações são enfrentadas com leveza e alegria, deixam de ser complicadas, porque se mostram como o que verdadeiramente são, oportunidades de aprimoramento, além de chances de se livrar de muita coisa.

LIBRA: Dentro do possível, conclua hoje tudo que você puder, para, assim, ficar com a alma mais leve e se lançar, no futuro imediato, a novas aventuras. É preciso abrir espaço, se livrar dos pesos inertes do passado.

ESCORPIÃO: Agora é possível você definir algumas questões que sua alma considera importantes, e testar algumas atitudes práticas, para ir retificando tudo até conseguir acertar no alvo pretendido. Um dia dinâmico.

SAGITÁRIO: Tome as atitudes práticas que façam você sentir mais segurança a respeito do que está em andamento. A segurança é fundamental, principalmente quando há envolvidas tantas coisas e pessoas. Faça isso e ponto final.

CAPRICÓRNIO: Hoje é dia de tomar atitudes, portanto, não o deixe acabar sem ter, pelo menos, dado conta de algum assunto que venha se arrastando há tanto tempo, que sua alma nem mais lembra de como foi que tudo começou. Em frente.

AQUÁRIO: Apesar do denso sentimento que se abate sobre sua alma, está tudo certo, não há nada com que você se preocupar. É que, por alguns instantes que parecerão eternidade, sua alma se conecta com a alma do mundo.

PEIXES: Você sabe o que precisa ser feito, agora é com você! Porém, se ainda sentir que o ânimo não ajuda, procure iniciar aos poucos, sem afobamento nem muito menos a cobrança interior de que tudo deva dar super certo.