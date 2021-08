Horóscopo de terça: Em sua mente, você é livre

Data estelar: Lua quarto minguante em Gêmeos.

A Lua míngua, mas tu podes crescer sobre a força de teus pensamentos, os cavalgando como potências cósmicas que estimulem a ação pertinente a cada caso. A Lua míngua, e se algo há de minguar em ti terá de ser teu temor de falhar, tua insossa timidez e o excessivo valor que dás ao que pensam de ti essas pessoas que querem te ver por baixo, em vez de reforçar tua autoconfiança. Que a Lua míngue não significa que tudo em ti deva minguar, nem tampouco que as frases que utilizamos para interpretar os eventos estelares devam ser seguidas ao pé da letra. A Vida de nossas vidas circula livremente pelo Universo afora e dentro, e isso te outorga o direito de, também, ser livre e decidir se queres crescer ou minguar, independente do nome que por aqui damos às coisas. Não percebeste ainda? Em tua mente tu és livre, tu pensas o que queres.

ÁRIES: Negociar é fundamental nesta parte do caminho, porque se tornou possível chegar a um acordo que permita os interesses divergentes encontrarem um consenso e a necessária harmonia que dinamize a convivência. Em frente.

TOURO: Muitos detalhes precisam ser revistos e postos em ordem antes de colocar em marcha seus planos, porém, não será necessário gastar muito tempo nessa empreitada, apenas dar uma olhada em tudo e amarrar as pontas soltas.

GÊMEOS: Não importa se você sabe bem o que deseja, o que importa agora é que você faça algo concreto, porque isso facilitará tudo Você pode se distrair e imaginar que haveria algo melhor, mas o que fizer será o que valerá.

CÂNCER: Se tudo que você pensa a respeito da vida e das pessoas se materializasse num instante e acontecesse, você gostaria mesmo do resultado? Há uma permissividade na mente que não se aplica à vida concreta.

LEÃO: Tudo está no ar, ainda sem consistência suficiente para se tornar um caminho consolidado. Porém, vale a pena seguir em frente, não se detendo para elevar queixas sobre isso. Afinal, tudo começa em pensamentos.

VIRGEM: Sempre haverá por aí pessoas que não queiram valorizar seus interesses e pretensões, mas nem sempre você estará com essa bola toda para contrariar essas pessoas. Agora você está com essa bola, jogue seu jogo.

LIBRA: Mais vale um problema na mãos do que milhares de soluções voando na mente sem ser colocadas em prática. Tenha em vista que, ao agir, pelo menos você cria uma oportunidade de tudo adquirir fluidez e dinamismo. Aí sim.

ESCORPIÃO: Você sente mais do que pensa, mas os pensamentos ajudariam você a reconhecer quais dessas sensações valeria a pena levar a sério e investigar. Pensar bem é algo que precisa ser treinado, ninguém nasce sabendo.

SAGITÁRIO: Há retificações a fazer nos relacionamentos que mais interessarem a você, porque os que não forem do seu interesse, melhor nem perder tempo com esses, já que haverá trabalho suficiente com os outros.

CAPRICÓRNIO: Foque em algum assunto específico que você queira ver colocado em marcha, e assuma uma atitude firme em relação a quaisquer eventualidades que obstaculizem o caminho. Assim, você avançará bastante no jogo.

AQUÁRIO: Nem tudo que você deseja é necessário e nem todas as necessidades são desejáveis, porém, nos raros momentos em que umas e outras convergem, é quando sua alma se sente leve, feliz e disposta a tudo.

PEIXES: Se você percebe tudo que você percebe, então sua alma se torna responsável por se expressar à altura das percepções, porque, senão, o que acontece é um desequilíbrio que vai se acumulando e condensando em mau humor.