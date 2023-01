Horóscopode 25/1: veja previsões para esta quarta

Data estelar: Lua Vazia das 13h13 até 15h49

Uma boa parte daquilo que chamamos de destino, sem saber muito bem a que nos referimos, porque é um mistério, começa com os propósitos que nós elaboramos interiormente, porque nessa hora as emoções vividas colocam em marcha a força de nossa vontade, independentemente de que as circunstâncias estejam ou não ao nosso favor.

Porém, se nossas determinações são postas em prática na hora errada, então não importa o quão poderosa seja nossa vontade, os resultados nos decepcionarão, ou ainda, se tornarão contrários às nossas expectativas.

Por isso, além de te regozijar por ter encontrado a via de expressão para tua vontade, procura sempre evitar iniciar qualquer empreendimento enquanto a Lua estiver Vazia, nem tampouco entregar ou finalizar algo importante durante esse tipo de período astrológico.

ÁRIES: Os humores oscilam com bastante intensidade e de forma repentina, mas isso não há de se tornar protagonista da cena atual, já que há coisas mais importantes para administrar. Tome as rédeas do seu humor e siga em frente.

TOURO: Seria melhor que houvesse lealdade suficiente para todas as pessoas se sentirem seguras e confortáveis em todas as etapas de qualquer relacionamento. Porém, a experiência é mais complicada do que o ideal da teoria.

GÊMEOS: Quando seu esforço ficar curto e não houver disponível nenhuma mão amiga para ajudar, procure não se ressentir por isso, porque provavelmente isso aconteça por falta de sincronia, e não de má vontade de alguém.

CÂNCER: Nem sempre dá vontade de se expor, mas há momentos em que isso é inevitável, porque alguém precisa tomar as iniciativas pertinentes e se responsabilizar pelo que tenha de ser feito. Dessa vez isso recaiu sobre você.

LEÃO: Tem dias em que a alma tem a quase certeza de haver uma conspiração para jogar seu humor por terra, porque cheios de incongruências que irritam. Mantenha o domínio, tentando não tirar conclusões precipitadas sobre nada.

VIRGEM: Há um terreno movediço que não se pode evitar, e que não é produzido pelas circunstâncias ou pelo que outras pessoas fazem, porque brota de dentro da própria alma, é uma insegurança antiga. Ela passa, sempre passa.

LIBRA: Tudo é mais fácil e mais difícil ao mesmo tempo na mesma medida em que as pessoas se envolvem na situação, porque a força da união é invencível, mas também, quando a discórdia toma conta, o cenário vira um inferno.

ESCORPIÃO: No início das coisas, tudo é celebração e pensamento positivo, mas quando chega a hora de dar prosseguimento a tudo que precisa ser feito, aí o entusiasmo míngua e a alma precisa fazer tudo com as próprias mãos.

SAGITÁRIO: Há dias de emoções densas, inexplicáveis, que não coadunam com os acontecimentos, e que deixam sua alma se sentindo fora da realidade, sem ninguém se dando conta do que possa acontecer dentro de você.

CAPRICÓRNIO: Há um momento do dia em que as inseguranças parecem conspirar para se apresentarem ao mesmo tempo, mas você precisa ter em mente que acontecerá o mesmo de outras vezes, ou seja, nada. É só ansiedade.

AQUÁRIO: Importa menos concluir do que dar continuidade livre e fluida aos acontecimentos, porque enquanto tudo se mantiver em movimento, você se adaptará e conseguirá tirar frutos interessantes até das pequenas coisas.

PEIXES: A distância entre a ideia e a ação é decidida pelo nível de atrevimento que você tiver em determinado momento, e quanto a isso não há uma fórmula universal que possa ser aplicado a todos os casos. Cada caso um caso.