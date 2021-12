Horróscopo de 19/12: veja previsões para este domingo

Data estelar: Vênus inicia retrogradação; Lua começa a minguar em Câncer.

A retrogradação de Vênus não significa seu enfraquecimento, muito pelo contrário, porque indica o período em que esse planeta se aproxima da Terra até o momento em que nos beija, de tão perto que está.

O beijo de Vênus brinda com lucidez, porque essa é sua verdadeira força, abrir nossos sentidos para que percebamos a realidade como ela é, nua e crua, sem filtro nem maquiagem.

Se isso te parece um enfraquecimento da atividade de Vênus, sinto te informar que andas preferindo viver na ilusão a que tua alma seja libertada pela verdade.

Viver alimentando ilusões é normal e bastante popular, e seria inofensivo se fosse apenas uma experiência íntima e individual, mas contamina os relacionamentos também, produzindo a dor das decepções.

ÁRIES: A sorte sempre foi e continuará sendo caprichosa e sedutora, parecerá acenar a você e sua alma se impregnará com a certeza que, dessa vez, tudo dará certo. A vida, no entanto, é um pouco mais complicada do que isso.

TOURO: Tudo que você entende, todos os conceitos e pontos de vista que parecem consolidados em sua consciência, tudo tende a mudar, porque se torna necessário ampliar o entendimento. O mundo é diferente do que você imaginava.

GÊMEOS: Investigue tudo que atrair sua curiosidade, mas tenha a delicadeza de fazer isso com imparcialidade, porque se a curiosidade é tomada como certeza, o resultado será, como sempre, algo equivocado. Melhor não.

CÂNCER: As cobranças que as pessoas fazem a você equivalem em intensidade às cobranças que você tem a fazer a elas. É uma troca de cobranças, que vai ocupar várias semanas pela frente. Procure resolver tudo com sabedoria.

LEÃO: Muitas potencialidades ainda permanecem inexploradas por você, e isso é uma boa notícia, porque significa que no seu caminho futuro você poderá se dedicar a investir em caminhos diferentes daqueles que são conhecidos.

VIRGEM: O prazer é uma necessidade básica, porque nenhum ser humano aguentaria existir continuamente sob pressão ou sendo constrangido por obrigações que não têm sentido algum. Trate seu prazer com respeito. Aceite.

LIBRA: As regras básicas de convivência andam mudando, porque o mundo em que você existe é completamente diferente daquilo que você se acostumou. Tudo mudou muito rapidamente, e agora chegou a hora de se adaptar.

ESCORPIÃO: As lindas ideias que povoam sua mente hão de servir, pelo menos, para desenvolver lindas conversas que aproximem as pessoas e criem o efeito da comunhão. Se algo de concreto sairá disso, por enquanto não importa.

SAGITÁRIO: Evite se preocupar exageradamente com quaisquer questões de ordem financeira que se apresentarem, porque, apesar de serem complexas e intrincadas, em algumas semanas você conseguirá desamarrar tudo. Em frente.

CAPRICÓRNIO: Tomar as decisões acertadas é a questão! Decisões sua alma tomará, mas sem saber se acertou e errou até que tudo esteja em marcha, e aí não daria mais para mudar o rumo das coisas. Isso cria apreensão, mas é o jogo.

AQUÁRIO: As melhores coisas que sua alma imagina ainda não podem ser compartilhadas, mas crescem em tamanho e intensidade na sua vida interior. A qualquer momento desabrocharão e iniciarão o processo de expressão.

PEIXES: De uma forma ou de outra, pela sua vontade ou contra sua vontade, você terá de participar mais de atividades sociais, estabelecendo uma rede de vínculos com pessoas que se tornarão representativas do seu momento.