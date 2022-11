Hospital Aristides Maltez suspende visitas aos pacientes por causa da covid

O Hospital Aristides Maltez anunciou a suspensão das visitas aos pacientes internados a partir desta segunda-feira (28), devido ao aumento de casos de covid-19 em Salvador. A suspensão é temporária.

A Bahia passa por um momento de aumento de casos da doença nos últimos dias, que também acompanha o crescimento dos casos no país. Agora, os pacientes que se encontram nas enfermarias do Hospital continuarão tendo acompanhantes e os familiares daqueles que estão na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) poderão receber um visitante por dia, que terá acesso ao boletim médico.

O hospital ressalta que pessoas com sintomas gripais ou com covid-19 não devem comparecer ao hospital. No caso de pacientes, devem remarcar as consultas.

Os já internados e que forem diagnosticados com covid precisarão ser mantidos isolados, ou seja, sem acompanhantes.

Para adentrar as dependências do HAM, é obrigatório o uso de máscara e todos deverão apresentar o cartão de vacinação com o esquema vacinal completo.