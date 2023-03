Hospital Cárdio Pulmonar inaugura atendimento de urgência em oftalmologia

O Hospital Cárdio Pulmonar, da Rede D’Or, localizado na Avenida Anita Garibaldi, inaugura na terça-feira (23) o serviço de atendimento de urgência em oftalmologia. O atendimento estará disponível ao público diariamente, das 7h às 19h, e conta com uma equipe de 14 médicos, de diferentes subespecialidades. A coordenação é da oftalmologista, especialista em córnea, Fabiana Bernardes, além de Tatiana Prazeres, doutora em oftalmologia, e da especialista em retina, Juliana Prazeres.

“A equipe estará preparada para atender qualquer situação, seja leve ou grave. Os casos mais comuns são conjuntivite, corpo estranho no olho, substâncias colocadas no olho de forma equivocada, descolamento de retina, trauma ocular, queimadura, problemas relacionados à lente de contato, entre outros”, explica Tatiana.

A profissional também orienta que a população deve ficar atenta a sinais em que seja importante procurar a emergência: olho vermelho, que deve ser rapidamente investigado, incômodos como sensação de areia nos olhos, aversão à luz (a chamada fotofobia), lacrimejamento, dor nos olhos e baixa acuidade visual, especialmente se for súbita.

Sobre o Hospital Cárdio Pulmonar

O HCP (Hospital Cárdio Pulmonar) foi inaugurado em 1977. Ao longo de sua trajetória, incorporou serviços, ampliou o leque de especialidades, realizou expansão na estrutura e no modelo de assistência. Em 2008, inaugurou uma unidade de internamento especializada no cuidado com o paciente da área de cardiologia e o Serviço de Cirurgia Cardíaca; implantou o Hospital Dia, seguindo tendência mundial.



Em 2022, entregou uma nova emergência, equipada com a mais alta tecnologia médica. O HCP foi certificado duas vezes pela JCI (Joint Commission International), líder mundial em certificação de organizações de saúde.