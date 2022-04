Hospital é condenado após retirar de rim saudável de criança de 5 anos no Ceará

Um hospital no Ceará foi condenado em 1ª instância após a família da pequena Elise Bezerra denunciar que a criança teve o rim saudável retirado durante uma cirurgia na unidade em 2018. A menina morreu neste mês, aos 5 anos.

Em nota enviada ao g1, o Hospital São Vicente de Paulo, em Barbalha, informou que lamenta o que aconteceu com menina Elise e disse que vai recorrer da decisão judicial, que determinou o pagamento de indenização à família da vítima.

A mãe da menina, Daniele Bezerra dos Santos, afirmou no processo que nos primeiros anos de vida a filha foi diagnosticada com o rim esquerdo atrofiado e precisou passar por uma nefrectomia, para a retirada do órgão. Durante o procedimento, segundo a mãe da criança, em vez da equipe médica retirar o rim debilitado, retirou o rim direito, que era saudável.

Após a retirada do órgão, a menina teve complicações na saúde, precisou passar por um transplante e adquiriu um vírus. Desde então, Elise teve várias internações, fez tratamento, mas não resistiu e morreu no início deste mês.

"Elise adquiriu logo após o transplante, depois de seis meses transplantada, o vírus EBV que acomete pessoas transplantadas. Mesmo com todas as terapias não conseguiram fazer com que ela se curasse. Então ela conviveu o tempo todo com esse vírus, o que trouxe muitas outras consequências. Minha filha veio a óbito justamente por conta das complicações pós transplante", disse Daniele Bezerra.