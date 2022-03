Hospital Geral Roberto Santos vai inaugurar novo Centro de Hemorragia Digestiva

Será inaugurado nesta segunda-feira (14) o novo Centro de Hemorragia Digestiva (CHD) no Hospital Geral Roberto Santos (HGRS), em Salvador. A cerimônia contará com a presença do governador Rui Costa e acontece às 8h30.

O espaço, que passou por uma requalificação e ampliação, terá capacidade de atender até 1 mil pacientes por mês. Ao todo, o novo CHD possui 13 leitos, sendo um de isolamento no ambulatório, além de quatro salas de internamento com dois leitos.

A estrutura conta ainda com 6 salas que serão utilizadas para a realização de exames, além de 4 leitos no centro de recuperação pós-anestésica.

O novo CHD funcionará ainda como um local de ensino e pesquisa, com a formação de novos profissionais a partir da residência médica.