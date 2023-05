Hospital Mater Dei Salvador completa um ano aliando tecnologia e humanização 

No dia 2 de maio de 2022, acompanhada de grande expectativa, a rede Mater Dei inaugurou o seu primeiro hospital em Salvador, em meio a uma cerimônia prestigiada por autoridades e muito celebrada pela sociedade baiana. Um ano após o início das atividades na Bahia, o grupo que tem em seu DNA, o cuidado humanizado, o compromisso com a qualidade de vida e o bem-estar dos pacientes em primeiro lugar, comemora o seu primeiro aniversário repleto de grandes conquistas, inclusive, o estreitamento cada vez maior dos laços com os soteropolitanos.

Sala de comando da sala híbrida

Com oferta de todas as especialidades e estrutura que conta com Centro de Terapia Intensiva (CTI) adulto, pediátrico e neonatal, o Hospital Mater Dei trouxe para Salvador conceitos inovadores e revolucionou a forma de cuidar da saúde das pessoas.

"O primeiro ano do Hospital Mater Dei Salvador é a exemplificação de que a cidade nos abraçou. Nós chegamos e desde o primeiro momento notamos que os soteropolitanos estavam abertos a nos receber, compreender o que queríamos acrescentar em suas vidas e cuidar delas", explica o presidente da Rede Mater Dei, Henrique Salvador.

"Neste primeiro ano, recebemos cada paciente com cuidado e atenção, buscamos soluções para suas necessidades e acreditamos que é apenas o começo de anos e mais anos investindo em cuidado e inovação em Salvador", completa.

Tecnologia

Aliado ao cuidado humanizado a rede Mater Dei buscou investir em tecnologia de ponta para oferecer aos pacientes o que há de mais moderno, gerando mais conforto e excelência no atendimento em saúde. De acordo com o diretor geral do HMDS, Marcelo Sonneborn, o Mater Dei Salvador traz em seus pilares a missão cultivada pelos médicos José Salvador Silva e Norma Moraes Salvador ao longo dos mais de 40 anos de existência da Rede: ser útil à sociedade.

“Estar no dia a dia dos soteropolitanos, investindo e cuidando da saúde de cada um é um desafio que o Hospital Mater Dei Salvador abraçou. O nosso objetivo é continuar apresentando um serviço de excelência, com setores bem preparados e equipamentos de alta tecnologia", aponta Marcelo Sonneborn, diretor geral do Hospital Mater Dei Salvador

Atualmente, o Hospital localizado na Avenida Vasco da Gama trabalha com 16 operadoras de saúde e possui uma infraestrutura que inclui pronto socorro com equipes capacitadas prontas para atender a grandes urgências e emergências. Já o Centro Cirúrgico inclui sistema de cirurgia robótica, Hemodinâmica em sala Híbrida e aparato completo de Radiologia, de última geração.

Sala de cirurgia robótica

A estrutura da rede conta ainda com o Hospital Integrado do Câncer (HIC), que busca fornecer assistência multidisciplinar em um complexo de saúde quaternário, de alta tecnologia, garantindo do diagnóstico, ao tratamento cirúrgico, quimioterápico e radioterápico. Tudo em um só lugar, do tratamento eletivo ao cuidado especial de um pronto-socorro oncológico. Além da Radioterapia e Medicina Nuclear de ponta com equipamentos que possibilitam reduzir o número de sessões de Radioterapia em até 80%, utilizando para o tratamento de diversos tipos de câncer como de mama, pulmão, próstata e tumores intracranianos.

Maternidade

Destaque do HMDS, a Maternidade possui apartamentos com estrutura, iluminação e climatização especiais para trazer o conforto de casa para o hospital; o Centro Obstétrico, por sua vez é integrado ao Centro Cirúrgico com assistência completa emergencial. Há um espaço no centro cirúrgico que é chamado pelos pacientes do Mater Dei de "camarote", em que os familiares podem acompanhar o parto.

"A vida é essencial. Nós do Mater Dei Salvador cuidamos de vida desde a chegada de novas crianças ao mundo. Diariamente estamos conhecendo novas histórias, fazendo parte delas e lutando juntos pela saúde de cada um. Neste primeiro aniversário do hospital já reunimos tantas histórias que nos motivam a continuar fazendo o melhor e nos empenham em fazer mais por essa capital que nos acolheu", destaca Fabio Sodré, diretor clínico do HMDS.

Conheça mais sobre o Hospital Mater Dei Salvador.



