Hospital Municipal de Salvador amplia rol de procedimentos cirúrgicos

O Hospital Municipal de Salvador (HMS) - unidade da Prefeitura de Salvador gerida pela Santa Casa da Bahia – passou a ofertar aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) serviço completo de endourologia, tratamento endoscópico para patologias da próstata, bexiga e cálculos urinários, com disponibilização de tratamento a laser. As duas primeiras intervenções cirúrgicas serão realizadas na manhã deste sábado (25).

Atualmente, poucas unidades de saúde pública disponibilizam tratamento com laser para pacientes com problemas urológicos. A endourologia examina e trata as patologias urológicas de forma minimamente invasiva por meio da manipulação endoscópica, com o auxílio de pequenas câmeras e instrumentos que são inseridos no trato urinário.

“A Prefeitura tem realizado uma série de investimentos para implementação de novos serviços dentro do Hospital Municipal de Salvador. O intuito é proporcionar ao beneficiário do SUS da capital o acesso aos procedimentos com tecnologia de ponta e o que há de mais moderno”, explica a vice-prefeita e titular da SMS, Ana Paula Matos.

De acordo com o cirurgião urológico Nilo Jorge Leão, a iniciativa do Hospital Municipal de Salvador terá amplo alcance social, pois contemplará um grande contingente de pessoas que sofrem com cálculos no sistema urinário. “Este é um problema endêmico em Salvador e que será abordado com técnicas avançadas, o que propiciará grande benefício para os pacientes com problemas renais”, diz o especialista.

O Hospital Municipal de Salvador integra o seleto grupo de instituições públicas de saúde com acreditação da ONA. O selo de qualificação dos serviços prestados pela instituição foi conquistado em novembro de 2021, concedido pela Organização Nacional de Acreditação (ONA). Restrita ainda a poucas unidades públicas de saúde do país, a acreditação é um método de avaliação e certificação que busca promover a qualidade e a segurança da assistência no setor de saúde com a premissa da melhoria contínua.

O diretor geral do HMS, Gustavo Mettig, reforça que essa incorporação de novos serviços cirúrgicos reitera o compromisso em ofertar um atendimento de qualidade aos beneficiários do SUS na capital baiana. “Queremos seguir operando com níveis de qualidade e segurança compatíveis aos dos melhores hospitais do país”, afirma.