Hospital Municipal de Salvador oferece cirurgias de ombro, joelho e coluna

O Hospital Municipal de Salvador (HMS), na Boca da Mata, oferece novos serviços de Ortopedia de Alta Complexidade. Serão ofertadas 20 cirurgias de ombro e outras 50 de joelho via artroscopia por mês no local. A unidade também ampliou o Serviço de Neurologia, possibilitando assim a inclusão da realização de cirurgias de coluna no hospital.

Outro procedimento importante que será incrementado é o de cirurgia pediátrica eletiva. No total, serão 60 procedimentos cirúrgicos de média complexidade que passam a ser realizados na unidade.

A assinatura do convênio para início imediato dos atendimentos foi realizada na manhã desta quarta-feira (11), no HMS, com as presenças do secretário municipal da Saúde (SMS), Decio Martins, e do provedor da Santa Casa de Misericórdia, José Antônio Rodrigues Alves.

“Anteriormente, tínhamos a pactuação para realização apenas para cirurgias de urgência e emergência infantil. Com o investimento realizado, vamos ter a oportunidade de incluir os procedimentos cirúrgicos infantis, bem como, destinar a estrutura moderna e os equipamentos de ponta disponíveis no HMS para realizar as cirurgias de ombro, joelho e coluna para os beneficiários do SUS do nosso estado”, destacou Martins.

O investimento da gestão municipal na implementação dos serviços no HMS inclui ainda a ampliação do rol de procedimentos urológicos endoscópicos na unidade hospitalar.

Mais serviços

Outras implementações na oferta de serviços no HMS beneficiarão os pacientes das Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) do município que aguardam para realização de exames complementares. Um novo tomógrafo dará maior agilidade para realização dos procedimentos diagnósticos de imagem nas unidades de urgência e emergência.

Também serão oferecidos exames de Arteriografia de Membro para pacientes vasculares que estiverem nas UPAs. “É mais um esforço da gestão municipal para dar maior agilidade e resolutividade no acolhimento aos pacientes que dão entrada por meio da nossa rede de urgência e emergência. Esse investimento da Prefeitura vai ajudar a reduzir o tempo de espera que esses pacientes enfrentam atualmente na Central Estadual de Regulação”, completou o titular da SMS.