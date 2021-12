Hospital Municipal de Salvador passará a fazer cirurgias de hérnia e vesícula

O Hospital Municipal de Salvador terá novidades para 2022. Entre as principais delas estão a realização de cirurgias de hérnia de disco e de retirada de vesícula. A novidade foi anunciada pelo secretário de Saúde da capital baiana, Léo Prates.

"Esses procedimentos, junto com a cirurgia bariátrica, vão fortalecer uma série de procedimentos que beneficiam a população de Salvador; e com a chegada do artroscópio vamos sair de 20 para 70 cirurgias de joelho realizadas mensalmente", comemorou.

O titular da pasta informou ainda que a unidade recebeu um certificado que a coloca entre as principais do país em relação à qualidade assistencial. "Pela manhã estive com a equipe da SMS no Hospital Municipal de Salvador para trazer algumas novidades. Agora o hospital integra o seleto grupo de instituições públicas de saúde com o certificado acreditado nível 1, com a metodologia da Organização Nacional de Acreditação - ONA, colocando o hospital entre as principais unidades hospitalares do país entres as redes pública e privada quando o assunto é qualidade assistencial", escreveu.

Por fim, Prates pediu que a população siga se cuidando contra a pandemia e o surto de gripe na cidade, além de não negligenciar outras doenças. "A Prefeitura de Salvador vem fazendo grandes esforços para cuidar da vida das pessoas, agora precisamos que você faça a sua parte: continue usando máscara; tome a vacina contra a Covid-19 e a Gripe; e mantenha as suas casa limpas para evitar focos do Aedes Aegypti, mosquito causador da dengue, zika e chikungunya", concluiu.