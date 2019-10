Hospital Municipal está chegando a marca de 250 mil atendimentos

O Hospital Municipal de Salvador (HMS) está chegando a marca de 250 mil atendimentos realizados. Em outubro, mês de comemoração de um ano e meio de funcionamento do equipamento, o HMS já realizou aproximadamente 5,8 mil cirurgias; 14 mil internações; 150 mil exames de imagem; e 120 mil atendimentos de urgência e emergência.

A unidade se tornou referência na assistência e cuidados à saúde dos soteropolitanos e de pacientes vindos de outros municípios. Do total de acolhimentos, aproximadamente 13 mil atendimentos foram prestados para pessoas oriundas do interior do estado e da Região Metropolitana de Salvador (RMS), enquanto os pacientes procedentes dos distritos sanitários de Cajazeiras, Pau da Lima e Itapuã representam aproximadamente 60 % dos atendimentos na unidade.

O primeiro Hospital Municipal de Salvador possui uma estrutura com mais de 18 mil m² de área construída e funciona de maneira ininterrupta com 210 leitos e capacidade para atender cerca de 60 mil pacientes por mês, através da atuação de 2 mil profissionais.

A estrutura conta, ainda, com consultórios nas áreas de cardiologia, cirurgia-geral, neurologia, cirurgia pediátrica, pediatria, médico-generalista, ortopedia e traumatologia, serviço social e pré-consulta de enfermagem, sala da coordenação e de atendimento. Uma base do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) também funciona no espaço.

O secretário municipal da saúde de Salvador, Leo Prates, destaca a importância do HMS para o Estado da Bahia. “Esses números demonstram a dimensão da importância do HMS não apenas para a capital baiana, mas para todo o Estado, se consolidando como um equipamento de alta capacidade hospitalar e abrangência, uma referência na humanização dos atendimentos, eficiência e qualidade, com equipes de alta performance e padrão, um orgulho para a Prefeitura, para os soteropolitanos, e para o povo baiano, que precisa de cuidado, dignidade e atenção. Continuaremos a fortalecer o equipamento, pois tem se tornado fundamental no cuidado a saúde de tantas pessoas”, orgulhou-se.