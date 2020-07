Hospital recebe doações de sangue em nome de Elsimar Coutinho, internado com covid-19

Amigos do médico Elsimar Coutinho, 90 anos, internado desde a última segunda-feira (20), devido à covid-19, estão divulgando uma campanha de doação de sangue em nome dele. O médico está na Unidade de Terapia Intensiva, sob ventilação artificial, sedado e fazendo hemodiálise, no Hospital Aliança.

De acordo com a mensagem, que já circula nas redes sociais, o pedido é para repor o estoque e atender outros pacientes. Possíveis doadores devem ir ao Banco de Sangue de Salvador, que fica na unidade de saúde, na Avenida Juracy Magalhães Júnior, no Rio Vermelho.

Ao chegar lá, é preciso informar que a doação será feita em nome de Elsimar Metzker Coutinho. O horário de funcionamento é de segunda-feira a sexta-feira, das 7h às 13h, e aos sábados das 8h às 13h. É possível agendar a doação pelo Whatsapp, através do número 71 99653-1882. O estacionamento é gratuito para doadores.

De acordo com a assessoria do Hospital Aliança, Elsimar Coutinho não precisa de doações de sangue neste momento.

"É politica do banco de sangue do nosso Hospital, sempre que um paciente apresenta quadro clínico que inspira cuidados, alertar possíveis doadores para a necessidade de ter estoque de bolsas de sangue em eventuais intercorrências", informaram.

Ainda segundo o hospital, o quadro clínico do paciente permanece igual. Não haverá divulgação de boletim médico neste fim de semana, a menos que haja uma "mudança substancial no estado de saúde".

A informação do último boletim, divulgado na sexta-feira (24), foi de que Coutinho está com Síndrome Respiratória Aguda Grave causada pela covid-19. Ele continua apresentando disfunção circulatória, pulmonal e renal. "O quadro clínico do paciente permanece grave e ressaltamos que todos os recursos disponíveis estão sendo oferecidos", diz o boletim.