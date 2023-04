Hospital Regional de Juazeiro realiza processo seletivo para infectologista

O Hospital Regional de Juazeiro está com novo processo seletivo aberto para o cargo de médico infectologista. Os interessados devem enviar o currículo anexado em formato PDF através do endereço curriculo.hrj@irmadulce.org.br até o dia 14 de abril (sexta-feira). No assunto do e-mail, deve ser informado o nome da vaga a ser inscrita.

Podem participar da seleção candidatos com formação superior em Medicina e residência em Infectologia. Além disso, é necessário possuir registro no CRM/BA e RQE. A vaga possui carga horária de 30h semanais e também está disponível para pessoas com deficiência.