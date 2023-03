Hospital Roberto Santos comemora 44 anos: conheça detalhes da unidade

O maior hospital público do Norte e Nordeste completa 44 anos neste domingo (5). Criado com o objetivo de atender pacientes de Salvador e do interior, o Hospital Geral Roberto Santos leva o nome do governador responsável pela sua idealização e inauguração.

Hoje considerado um complexo de saúde com 640 leitos e oferta de serviços de alta complexidade, o Roberto Santos é referência em hemorragia digestiva, nefrologia, pediatria, clínica médica, cirurgia buco-maxilo-facial, cirurgia geral, neurocirurgia, cirurgia pediátrica e neonatal, maternidade de alto risco, entre outras especialidades.

A diretora-geral do hospital, Lucrécia Savernini, explica que o Roberto Santos é um grande Complexo Hospitalar, onde tem vários hospitais inseridos. “Por exemplo, nós temos aqui hospital de obstetrícia, hospital de gastro, além da assistência de alta complexidade como neurocirurgia, cirurgia gastro intestinal, a maior oferta de urologia também é aqui. Em paralelo, temos um grande ambulatório e uma clínica de hemodiálise”.

Savernini aproveitou a data festiva para revelar ainda que o HGRS está em processo de expansão. Segundo ela, em breve, será inaugurado o Hospital do Homem.

O Roberto Santos também funciona como unidade de ensino, certificada pelos Ministérios da Saúde e da Educação, por onde passam profissionais das diversas áreas que são aprovados nas suas concorridas residências (médica e multiprofissional).

Na história

O Roberto Santos fez história na vida de muitos baianos. São 6.920 colaboradores, entre servidores da Sesab, terceirizados e os programas de residência e estágio. São 640 leitos entre adultos, pediátricos, cirúrgicos, de UTI, dentre outros.

Por mês, são realizados, no Hospital, aproximadamente 113 mil exames laboratoriais, 4,5 mil exames de imagem, uma média de 1.300 internamentos, dentre outros procedimentos que ocorrem na unidade e que também possuem números expressivos.

A unidade possui ainda uma maternidade de alto risco, voltada para atender pacientes graves ou com comorbidades. Por mês são realizados cerca de 500 atendimentos e 220 partos.

O coordenador do Centro Obstétrico, Robert Pedroso, destaca que a maternidade se beneficia por estar dentro de um hospital de grande porte, pois conta com sua infraestrutura e o suporte técnico de serviços como: bioimagem, banco de sangue, clínica cirúrgica, neurocirurgia, cardiologia, laboratoriais, dentro outros.

Além disso, o hospital conta com uma unidade de Coleta e Transfusão (UCT), inaugurada em outubro de 2022, em substituição à Agência Transfusional que existia no local. A coleta de sangue no hospital amplia capacidade de bolsas de sangue na unidade, que atende urgência e emergência, pacientes oncológicos e com quadros renais e hemorrágicos.

Outra marca do Roberto Santos é o serviço de onco hematologia, que está em fase de ampliação e faz parte do complexo formado pelo Centro Estadual de Oncologia (Cican) e Fundação de Hematologia e Hemoterapia do Estado da Bahia. A onco-hematologia é a área que cuida dos tumores malignos que afetam o sangue e os gânglios.