Hospital São Rafael é 1º no Brasil reconhecido como centro internacional em terapia celular

O Hospital São Rafael, em Salvador, é o primeiro no Brasil a receber a acreditação internacional JACIE. Formada por uma junta de renomados especialistas, a JACIE é o único órgão europeu de acreditação no campo do transplante de células-tronco hematopoiéticas (HSCT) e terapia celular. A entidade atesta a qualidade e segurança dos serviços e processos no manejo de células, assegurando, assim, o cumprimento dos mais elevados padrões. A acreditação contemplou as áreas aférese, bioprocessamento celular e criopreservação do hospital.

Coordenador do programa de transplante de medula óssea e terapia celular do Hospital São Rafael, Marco Aurélio Salvino explica que a acreditação traz mais tranquilidade para o paciente, pois funciona semelhante a uma auditoria, que monitora, através de critérios internacionais, a atenção com a manipulação da célula, bem como com o cuidado clínico do paciente.

“A terapia toda depende do manejo das células, que precisam ser tratadas com perfeição, pois qualquer dano inviabiliza um transplante ou tratamento. Por isso a importância desse selo, pois nos coloca no rol seleto dos melhores centros do mundo”, ressalta. Salvino também pontua que a JACIE é uma acreditação exclusiva de unidade de terapia celular, que engloba o transplante de medula óssea e outros tipos de tratamento, como reprogramação celular por CAR-T cell. Atualmente o São Rafael realiza, em média, 100 transplantes por ano

O coordenador do São Rafael ainda relata que o selo JACIE abre novos horizontes para hospital, pois permite desenvolver práticas de inovação, sobretudo de novas terapias e estudos clínicos, que só podem ser feitos em centros acreditados. “Com isso, a Bahia e por consequência o Nordeste vão permanecer na vanguarda dos estudos de tratamento a base de reprogramação celular, sendo referência no Brasil”, projeta.

O histórico do São Rafael ratifica as palavras de Salvino. O hospital foi o primeiro no Nordeste a integrar a Rede Nacional de Terapia Celular, responsável pela realização de pesquisas e trabalhos experimentais, como a de células-tronco para o tratamento de lesão medular, e tem participado de relevantes e avançados estudos. A unidade faz parte das primeiras pesquisas na América Latina sobre o uso de CAR-T cell para tratamento de linfomas e mielomas.

“Essa tem sido a nossa busca contínua e permaneceremos perseguindo cada vez mais a excelência, para promover inovação e oferecer as melhores terapias celulares aos nossos pacientes”, afirma.