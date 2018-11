Hotéis all inclusive é maioria no setor hoteleiro de Cancún

Um dos locais preferidos dos brasileiros quando o local reserva praias paradisíacas, Cancún, na costa leste do México, se tornou um grande centro turístico mundial. A cidade consegue preservar a beleza natural aliada a cultura ancestral, representada em localidades habitadas por maias no passado.

Os 22 quilômetros de praias entre uma lagoa e o mar são responsáveis pela grande concentração turística no balneário. Ao longo deste corredor foi construído o setor hoteleiro, bastante diversificado que atende a todo e qualquer desejo do turista.

Cancún, em sua maioria, oferece hotéis all inclusive (valores da estadia com comida e bebida inclusas). Entre os melhores serviços aparecem os três membros da rede Hard Rock Cancun (Hard Rock Hotel Cancun, o Heaven, localizado no Hard Rock Hotel Riviera Maya, e o Hard Rock Hotel Vallarta).

Todos estão presentes na lista do Traveller’s Choice, premiação baseada na avaliação de viajantes em relação aos serviços de acomodação, comidas, estrutura física e atendimento.