Hotéis lotados elevam contratações temporárias

A reserva completa de hotéis na capital baiana já garante um crescimento no número de vagas na equipe do Hotel Monte Pascoal, na Barra, que trabalha com contratações temporárias na época da alta estação.

“Começamos a contratar a partir do Natal e a equipe segue durante o verão”, explica Maurício Lemos, que diz ter um incremento de pessoal de pelo menos 10% no período.

O movimento de contratação, segundo Luciano Lopes, da ABIH-BA, é comum para a época do ano. “É um período em que surgem muitas oportunidades. Os hotéis não estão dimensionados para funcionar em ocupação máxima e realmente precisam aumentar o efetivo. Tem contratações que são até revertidas depois que passam as festas”, relata o presidente da entidade.

Para além das contratações, o período de Réveillon tem sido fundamental para que a cidade se recoloque no mercado do turismo, com incremento, inclusive, no valor médio das diárias em Salvador.

“A medida que a procura vai aumentando, que o destino vai se consolidando, a diária vai se posicionando, sempre com muita cautela para não assustar o turista”, conta Roberto Duran, presidente da Salvador Destination.

Ainda segundo ele, já no ano passado, a diária média sofreu um acréscimo de 15%, o que deve se repetir novamente neste ano.

Ainda segundo a Salvador Destination, o entorno da Arena Daniela Mercury concentra 2.700 apartamentos, que representam de 5 mil a 6 mil leitos, dos pouco mais de 37 mil totais da rede hoteleira na cidade.



