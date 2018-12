Hotel Convento do Carmo vai ganhar o Tonico, restaurante de cozinha brasileira

(Foto:Ronaldo Jacobina)

A empresária Karine Queiroz vai assumir a área de A & B do Pestana

Karine Queiroz, dona dos restaurantes Soho e Lafayette, vai comandar a área de alimentos e bebidas das unidades do Pestana Convento do Carmo e Pestana Lodge, no Rio Vermelho, a partir de meados de janeiro. A baiana, que tem grande expertise no segmento, promete resgatar os agitos do hotel do Centro Histórico com a abertura do restaurante de cozinha brasileira Tonico, que funcionará no espaço depois de uma repaginada no visual. Além do restaurante, e de todo o serviço de cozinha do hotel, a empresária vai tocar o bar e o setor de eventos. Queiroz, que é nutricionista, está acompanhando o desenvolvimento do cardápio que está sendo elaborado pelo chef Dudu Prado.

Ayabass

As cantoras Larissa Luz, Luedji Luna e Xênia França se juntaram num projeto inédito que celebra o poder das mulheres negras na música. O nome Ayabass faz reverência ao termo yorubá Ayabas, que significa mãe rainha e designa os orixás femininos. A estreia do projeto será durante o Festival Sangue Novo, no dia 26 de janeiro, a partir das 16h, no Porto Salvador.

Shakespeare baiano

Após três meses e meio de trabalho, 104 horas de atividades de formação profissional, 765 participantes, 34 artistas e técnicos envolvidos, a primeira montagem da Fábrica de Musicais escolheu o elenco de 16 artistas - entre atores, cantores, músicos e dançarinos - para o espetáculo Sonho De Uma Noite De Verão que vai estrear em março de 2019. Entre os eleitos do diretor João Falcão estão os atores Ana Mametto e Ygor Epifânio, além de Rafael Medrado, que atualmente mora em Portugal, como artista convidado.

(Divulgação)

Camila Lordelo trocou a publicidade pela arte da poesia

Depois de pedir demissão do emprego, a baiana Camila Lordelo decidiu abraçar a poesia. E o fez de um jeito inédito: levando-a para o dia a dia das pessoas. Começou a publicar seus versos em objetos de decoração, acessórios de moda e outras peças. Para ela, que vive na capital paulista, tudo é suporte para seus poemas. Depois de espalhar sua arte, decidiu criar a marca Eulíricas – Poesia nas coisas, que caiu no gosto do público. “Eu quero que as pessoas convivam com a palavra de forma bonita”, diz. A empresa, criada há cinco anos, circula pelas feiras de arte, onde vem conquistando clientes fiéis. Este ano, abriu o e-commerce para dar vazão à demanda da produção, antes vendida apenas sob encomenda. No seu ateliê, na Vila Madalena, além de produzir as peças, Camila cria textos para diversos clientes como Natura e Nestlé. Em Salvador, cidade onde nasceu e que não consegue desapegar, ela se juntou a irmã Bianca, e de hoje até o dia 23 deste mês, comandam uma pop up em frente à Colônia de Pescadores do Rio Vermelho. O endereço não podia ser mais poético!

Resenha dos tenores

(Foto:Tati Freitas/Divulgação)

Licia Fabio foi festejada pelos seis maiores publicitários do Brasil

Com uma platéia lotada, Licia Fabio reuniu, na última segunda-feira, na Pupileira, os seis maiores nomes da publicidade no Brasil. Com uma produção irretocável, como tudo que leva sua assinatura, a promoter colocou no palco os três Sérgios: Valente, Gordilho e Amado, juntamente com Nizan Guanaes, Washington Olivetto e José Victor Oliva, que contaram suas trajetórias e deram um show! Ao final, o sexteto convidou a anfitriã que foi homenageada com um vídeo produzido por eles e que a levou às lágrimas.

(Foto:Tati Freitas/Divulgação)

Fernanda Gordilho e Donata Meirelles prestigiaram os respectivos maridos, Sergio Gordilho e Nizan Guanaes

Por falar nos homens da comunicação, o paulista José Victor Oliva, provocado por Nizan Guanaes, se comprometeu a desenvolver um calendário de eventos para a Bahia para apresentar à Fecomércio-Ba.

(Foto:Tati Freitas/Divulgação)

O empresário José Victor Oliva contou sua trajetória de sucesso iniciada com o extinto Gallery, em São Paulo

O baiano Nizan Guanaes afirmou ainda que, por ordem de sua psicanalista, vai se dedicar mais à Bahia. “Aluguei um apartamento no Fasano onde vou ficar os meses de janeiro e fevereiro”. O primeiro compromisso, segundo ele, será escrever uma coluna semanal aqui no Correio.



Nizan Guanaes aproveitou o encontro para pedir aos empresários e aos colegas do mercado publicitário apoio e patrocínio para os blocos afro. “O Cortejo, o Ilê Ayê e outras entidades, que são a verdadeira expressão da cultura baiana, precisam de recursos e do apoio dos senhores”, disse.



Já Washington Olivetto, que lançou no local a autobiografia Direto de Washington - que já vendeu mais de 60 mil exemplares - revelou que está escrevendo o volume dois da obra com novas histórias. O livro vai chamar Direto de Washington em Edição Extraordinária.

(Foto:Tati Freitas/Divulgação)

Morando hoje em Londres, Washington Olivetto recebeu homenagens de todos os publicitários



Mais +

Eventos como o Scream - Salvador Creativity and Media Festival, no mês passado, e Os Seis Tenores, na última segunda-feira, todos lotados, mostram que os baianos estão sim interessados em discutir economia criativa. Em ambos, o público foi bastante plural!

Menos –

A questão da insegurança foi um dos pontos comuns nas falas de todos os publicitários que participaram na segunda-feira do projeto Os seis tenores, em Nazaré. Para eles, esse é um dos principais fatores que dificultam a atração de turistas ricos à Bahia.