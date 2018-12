Hotel Fasano reúne mais de 500 convidados no primeiro dia de inauguração

(Fotos: Renato Santana)

Acima Constantino Bittencourt (CEO do Grupo Fasano) e Rafaela Meccia; abaixo Ana Joma (mulher de Rogério Fasano) e Malu Neves, diretora de marketing do Grupo Fasano

Mais de 500 convidados subiram os dez degraus que levam ao lobby do Hotel Fasano, na Praça Castro Alves, no final da tarde de ontem para o primeiro dia de inauguração. O público foi recepcionado pelos dirigentes da Prima, dona do empreendimento, e do Grupo Fasano, bandeira que vai operar o hotel. Um belo concerto do maestro Letieres Leite e sua Orkestra Rumpillez, ao ar livre, atraiu um enorme público que não estava na lista de convidados, mas que pode se deleitar com o repertório de Caymmi apresentado. Das 16h às 21h, os convidados circularam pelo restaurante, conheceram os apartamentos e, para quem chegou cedo, ainda pôde apreciar um belíssimo pôr-do-sol no terraço com vista para a Baía de Todos-os-Santos. Tudo regado a muito espumante, vinhos, drinks e comidinhas preparadas pelo chef Lomanto Oliveira, baiano que há 20 anos trabalha no Fasano e que agora vai comandar a cozinha do restaurante. Veja quem passou por lá: Mais de 500 convidados subiram os dez degraus que levam ao lobby do Hotel Fasano, na Praça Castro Alves, no final da tarde de ontem para o primeiro dia de inauguração. O público foi recepcionado pelos dirigentes da Prima, dona do empreendimento, e do Grupo Fasano, bandeira que vai operar o hotel. Um belo concerto do maestro Letieres Leite e sua Orkestra Rumpillez, ao ar livre, atraiu um enorme público que não estava na lista de convidados, mas que pode se deleitar com o repertório de Caymmi apresentado. Das 16h às 21h, os convidados circularam pelo restaurante, conheceram os apartamentos e, para quem chegou cedo, ainda pôde apreciar um belíssimo pôr-do-sol no terraço com vista para a Baía de Todos-os-Santos. Tudo regado a muito espumante, vinhos, drinks e comidinhas preparadas pelo chef Lomanto Oliveira, baiano que há 20 anos trabalha no Fasano e que agora vai comandar a cozinha do restaurante. Veja quem também passou por lá:

Nas fotos: Ozana Barreto (1), Luizinha Brandão (2) e Regina Mendes (3)

Os penetras

Do lado de fora, o Grupo Anima Festi levanta placa de boas vindas em italiano e Rogerio Fasano os convida para entrar na festa

O grupo Anima Festi, que se apresenta na Feira de São Joaquim, não foi convidado para a festa, mas acompanhou a movimentação do lado de fora. A todo instante o trio erguia uma placa de boas vindas ao Fasano, em italiano. Eles chamaram a atenção de Rogério Fasano e Constantino Bittencourt (executivos do grupo) que os convidaram a entrar na festa. Aí a festa ficou ainda mais animada.

Fernando Torquato desfilou nos salões com um look bem moderniho