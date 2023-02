Hotel Fazenda São Geraldo promove fim de semana gastronômico

A Fazenda São Geraldo (@saogeraldohotelfazenda), localizada no 5km de Santo Antônio de Jesus, a 2h30 de Salvador, está promovendo um Final de Semana Gastronômico, nos dias 12 e 13 de março, com um menu degustação harmonizado pelo chef e sommelier canadense Zach Littlejohn (@littlejohnfarm), que oferece um jantar farm to table,

Além da experiência gastronômica, o hotel fazenda oferece sunset com DJ, ordenha, espaço pet friendly, com possibilidade de passeio de balão (balonismo), passeio de charrete ou cavalo e cesta de piquenique. Pacotes especiais no site www.hotelfazendasaogeraldo.com.br e reservas pelo Whats App 75/ 99969-7423.