Hotel na Bahia com diária de até R$ 6 mil é eleito o 10º melhor do mundo

A Bahia tem um dos melhores hotéis do mundo. O Fasano Trancoso, localizado no extremo sul da Bahia, ficou na décima posição no ranking elaborado pela revista estadunidense de viagens Travel and Leisure.

Focado no público de alto poder aquisitivo, o empreendimento tem diárias vendidas na internet entre R$ 3.800 e R$ 6.032.

A unidade foi a única brasileira a ser citada no levantamento, que apontou os 50 melhores resorts do mundo.

O Fasano Trancoso fica na Praia de Itapororoca. São 40 bangalôs cercados por mata nativa e de frente para o mar.

Veja fotos: