Hotel na Bahia é eleito o melhor do resort do mundo pela Condé Nast Traveller

O Uxua Casa Hotel & Spa, em Trancoso, no sul da Bahia, acaba de ser eleito o melhor resort do mundo na 34ª edição do Readers’ Choice Awards (Prêmio Escolha dos Leitores, em tradução livre) da Condé Nast Traveller. Além disso, o Uxua também foi eleito, pelo terceiro ano consecutivo, o melhor resort da América Latina.

O prêmio Condé Nast Traveler Readers´ Choice Awards é o mais antigo e prestigiado reconhecimento de excelência na indústria de viagens e contou, em sua última pesquisa, com a participação de mais de 800 mil leitores.

Sobre o UXUA Casa Hotel & Spa

Projetado pelo designer holandês Wilbert Das, o UXUA Casa Hotel & Spa é um hotel cinco estrelas que apresenta 12 casas totalmente únicas, com 1 a 3 quartos, que se adéquam com perfeição ao centro histórico de Trancoso, uma pequena vila de pescadores localizada no idílico litoral do sul da Bahia. Quatro das casas e a entrada do hotel são moradias de pescadores restauradas com as frentes voltadas para o Quadrado, uma área verde datada do século 16, enquanto as outras oito estão espalhadas por um exuberante jardim particular.

Ranking

Para conferir o ranking completo dos Melhores Resorts do Mundo basta clicar aqui.



