Hotel onde Messi mora em Paris é roubado e craque prepara mudança

Desde que chegou à França, quando assinou com o Paris Saint-Germain, Lionel Messi e sua família vem morando no luxuoso hotel Le Royal Monceau, pagando, diariamente, 20 mil euros (R$ 126 mil) pela estadia. Mas o argentino pode estar de mudança em breve, em uma decisão acelerada por um assalto ao local.

Segundo o The Sun, o local foi alvo de um assalto e teve quartos invadidos na última quarta-feira (29). Um grupo mascarado teria entrado no imóvel por uma varanda destrancada na parte superior do prédio, um andar acima de onde Messi vive.

Ao menos quatro suítes foram atingidas, e artigos de luxo foram levados. A pessoa mais afetada foi uma consultora financeira de Dubai, que teve um prejuízo de R$ 40,2 mil ao ter joias e dinheiro levados na invasão. Ela teria pag 1,1 mil euros (quase R$ 7 mil) por diária.

“A polícia nos disse que viu dois homens com uma bolsa no telhado com as câmeras do círculo fechado, mas não conseguiram identificá-los. Disseram que três outros roubos também foram relatados”, disse a vítima, que não teve seu nome citado. "Pagar uma fortuna por um lugar elegante e seguro, e ter alguém entrando em seu quarto, é muito perturbador", completou.

O luxuoso apartamento onde vivem Lionel Messi, sua mulher, Antonella Roccuzzo, e os filhos, Thiago, Mateo e Ciro, não foi afetado. Mas, ainda de acordo com o The Sun, a invasão acelerou a saída da família. O craque já assinou o contrato para a compra de uma mansão em Paris, e deverá se mudar nos próximos dias para sua nova residência.